Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Το τραγούδι μητέρας-κόρης στο Instagram, «το μήλο κάτω από τη μηλιά» γράφουν
Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Το τραγούδι μητέρας-κόρης στο Instagram, «το μήλο κάτω από τη μηλιά» γράφουν
Μητέρα και κόρη ερμηνεύουν συνοδεία πιάνου το τραγούδι «Can’t Help Falling in Love»
Ένα βίντεο στο οποίο τραγουδάει με την 21χρονη κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, ανήρτησε η Δέσποινα Βανδή το βράδυ της Κυριακής στο Instagram.
Μητέρα και κόρη ερμηνεύουν συνοδεία πιάνου το τραγούδι «Can’t Help Falling in Love».
Όπως ήταν αναμενόμενο το ντουέτο προκάλεσε εκατοντάδες αποθεωτικά σχόλια και για τις φωνητικές ικανότητες της Δέσποινας Βανδή και της Μελίνας Νικολαΐδη αλλά και για τη σχέση μητέρας και κόρης.
«Αυτά τα όμορφα, φωτεινά και αγνά θέλουμε», «Καταπληκτικό», «Υπέροχες!!!! Το μήλο κάτω από τη μηλιά έπεσε!!!», «Φωνάρες μαμά και κόρη», «Τι ωραία εικονα!!!», «Μας συγκινήσατε» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για το ντουέτο
Μητέρα και κόρη ερμηνεύουν συνοδεία πιάνου το τραγούδι «Can’t Help Falling in Love».
Όπως ήταν αναμενόμενο το ντουέτο προκάλεσε εκατοντάδες αποθεωτικά σχόλια και για τις φωνητικές ικανότητες της Δέσποινας Βανδή και της Μελίνας Νικολαΐδη αλλά και για τη σχέση μητέρας και κόρης.
«Αυτά τα όμορφα, φωτεινά και αγνά θέλουμε», «Καταπληκτικό», «Υπέροχες!!!! Το μήλο κάτω από τη μηλιά έπεσε!!!», «Φωνάρες μαμά και κόρη», «Τι ωραία εικονα!!!», «Μας συγκινήσατε» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για το ντουέτο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα