Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Το τραγούδι μητέρας-κόρης στο Instagram, «το μήλο κάτω από τη μηλιά» γράφουν

Μητέρα και κόρη ερμηνεύουν συνοδεία πιάνου το τραγούδι «Can’t Help Falling in Love»

Ένα βίντεο στο οποίο τραγουδάει με την 21χρονη κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, ανήρτησε η Δέσποινα Βανδή το βράδυ της Κυριακής στο Instagram.

Μητέρα και κόρη ερμηνεύουν συνοδεία πιάνου το τραγούδι «Can’t Help Falling in Love».

Όπως ήταν αναμενόμενο το ντουέτο προκάλεσε εκατοντάδες αποθεωτικά σχόλια και για τις φωνητικές ικανότητες της Δέσποινας Βανδή και της Μελίνας Νικολαΐδη αλλά και για τη σχέση μητέρας και κόρης.

«Αυτά τα όμορφα, φωτεινά και αγνά θέλουμε», «Καταπληκτικό», «Υπέροχες!!!! Το μήλο κάτω από τη μηλιά έπεσε!!!», «Φωνάρες μαμά και κόρη», «Τι ωραία εικονα!!!», «Μας συγκινήσατε» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για το ντουέτο

