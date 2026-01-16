Ο Νικ Ράινερ είχε τεθεί σε καθεστώς αυστηρής και ακούσιας κηδεμονίας χρόνια πριν τη δολοφονία των γονιών του
Ο Νικ Ράινερ είχε τεθεί σε καθεστώς αυστηρής και ακούσιας κηδεμονίας χρόνια πριν τη δολοφονία των γονιών του
Ο 32χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία των Ρομπ και Μισέλ Ράινερ, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί τον Δεκέμβριο στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες
Σε καθεστώς αυστηρής και ακούσιας κηδεμονίας για θέματα ψυχικής υγείας είχε τεθεί ο Νικ Ράινερ πέντε χρόνια πριν από τη δολοφονία των γονιών του, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των New York Times, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, ο Ράινερ είχε τεθεί υπό καθεστώς κηδεμονίας το 2020, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται το 2021.
Στις 14 Δεκεμβρίου, ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα και κατηγορήθηκε για δύο ανθρωποκτονίες σε σχέση με τους θανάτους τους.
Ο Νικ Ράινερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο στις 17 Δεκεμβρίου, όπου ο τότε δικηγόρος του, Άλαν Τζάκσον, αρνήθηκε να καταθέσει δήλωση εκ μέρους του πελάτη του. Σε μεταγενέστερη ακρόαση, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιανουαρίου, ο Τζάκσον ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την υπόθεση και ότι ο Ράινερ θα εκπροσωπείται πλέον από δημόσιους συνηγόρους υπεράσπισης.
Σε δήλωσή του στις 7 Ιανουαρίου, εκπρόσωπος της οικογένειας Ράινερ ανέφερε ότι τα μέλη της οικογένειας «έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη νομική διαδικασία και δεν θα προβούν σε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τις δικαστικές εξελίξεις».
Μετά τη σύλληψή του, ο Νικ Ράινερ τέθηκε αρχικά υπό παρακολούθηση με κίνδυνο αυτοκτονίας, ενώ κρατούνταν σε ειδική πτέρυγα ψυχικής υγείας με αυξημένη επιτήρηση στο Λος Άντζελες.
Σε συνεντεύξεις του πριν από περίπου μία δεκαετία, στο πλαίσιο της προώθησης της ημιαυτοβιογραφικής ταινίας του «Being Charlie», ο Νικ Ράινερ είχε μιλήσει για το παρελθόν του και τον αγώνα του με τον εθισμό στα ναρκωτικά από την εφηβεία του, αποκαλύπτοντας ότι μέχρι την ηλικία των 22 ετών είχε μπει και βγει σε κέντρα απεξάρτησης περισσότερες από 18 φορές.
Πηγή είχε δηλώσει στο People ότι οι Ράινερ «ήταν μια πολύ δεμένη οικογένεια» που «έκαναν τα πάντα μαζί». Ωστόσο, όπως ανέφερε η ίδια πηγή, «δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν σε σταθερότητα με τον Νικ. Δοκίμασαν τα πάντα, να του δώσουν χώρο, να τον κρατήσουν κοντά τους, αλλά οι δυσκολίες του ήταν τόσο βαθιές. Είναι ο χειρότερος εφιάλτης ενός γονιού. Ήταν υπέροχοι άνθρωποι και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τον γιο τους».
Τα αδέρφια του, Τζέικ Ράινερ και η Ρόμι Ράινερ μίλησαν για τη «φρικτή απώλεια των γονιών τους» σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 17 Δεκεμβρίου. «Τα λόγια δεν μπορούν καν να περιγράψουν τον αδιανόητο πόνο που βιώνουμε κάθε στιγμή της ημέρας», ανέφεραν, προσθέτοντας: «Δεν ήταν μόνο οι γονείς μας, ήταν οι καλύτεροί μας φίλοι».
Φωτογραφία άρθρου: AP
Nick Reiner ordered into strict, involuntary mental health conservatorship years before he allegedly killed mom and dad Rob https://t.co/XyMCp6xbAy pic.twitter.com/nbBGq1bIqW— New York Post (@nypost) January 15, 2026
Φωτογραφία άρθρου: AP
