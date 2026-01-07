Ρομπ Ράινερ: Στο δικαστήριο ο γιος του Νικ για τη δολοφονία των γονιών του, αντιμέτωπος με ισόβια ή θανατική ποινή
Ο 32χρονος γιος του σκηνοθέτη αναμένεται να απολογηθεί για τη δολοφονία των γονιών του στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες
Ενώπιον του δικαστηρίου αναμένεται να βρεθεί ο Νικ Ράινερ, γιος του γνωστού σκηνοθέτη, Ρομπ Ράινερ, προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία των γονιών του. Στον Νικ Ράινερ πρόκειται να απαγγελθούν ή να επιβεβαιωθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης ή και τη θανατική ποινή, με το γραφείο του εισαγγελέα να μην έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής αν θα επιδιώξει την επιβολή της εσχάτης των ποινών.
Η διαδικασία της απαγγελίας κατηγοριών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον εντοπισμό του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ νεκρών, στο σπίτι τους στην περιοχή Μπρέντγουντ. Σύμφωνα με τις Αρχές, το ζευγάρι έφερε τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό.
Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό των σορών και από τότε κρατείται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης. Δύο ημέρες αργότερα του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας.
Κατά την πρώτη σύντομη εμφάνισή του στο δικαστήριο, στις 17 Δεκεμβρίου, ο Ράινερ δεν υπέβαλε δήλωση ενοχής ή μη ενοχής. Τότε εμφανίστηκε με χειροπέδες και φορώντας ειδικό ένδυμα πρόληψης αυτοτραυματισμού. Ο συνήγορός του, Άλαν Τζάκσον, δεν έχει αποκαλύψει τη γραμμή υπεράσπισης που θα ακολουθήσει.
Πριν από περίπου δέκα χρόνια, ο Νικ Ράινερ είχε μιλήσει δημόσια για σοβαρά προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε, με αφορμή την ταινία «Being Charlie», την οποία είχε γυρίσει μαζί με τον πατέρα του και βασιζόταν σε προσωπικές τους εμπειρίες.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του δολοφονήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Δεκεμβρίου, ενώ εντοπίστηκαν νεκροί αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε αρχικά ότι ο θάνατός τους προήλθε από «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Nick Reiner slated to appear in court for arraignment in case of parents’ gruesome murder https://t.co/HmVHGA2d2l pic.twitter.com/xc5j0XnMHa— New York Post (@nypost) January 7, 2026
