Νικ Ράινερ: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του, το δικαστήριο θα του διορίσει συνήγορο
Στη σημερινή ακρόαση ο γιος του Ρομπ Ράινερ αναμενόταν να δηλώσει ένοχος ή αθώος για τη δολοφονία των γονιών του
Στο δικαστήριο εμφανίστηκε για δεύτερη φορά σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, ο γιος του Ρομπ Ράινερ μετά τη δολοφονία των γονιών του και την άσκηση δίωξης σε βάρος του για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
Παρότι ο Νικ Ράινερ αναμενόταν να δηλώσει ένοχος ή αθώος, η σημερινή ακρόαση πήρε απρόσμενη τροπή, αφού ο μέχρι πρότινος δικηγόρος του παραιτήθηκε από την υπεράσπισή του.
«Νιώθω ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αποσυρθούμε», είπε αιφνιδιαστικά ο Άλαν Τζάκσον στην δικαστή του Ανώτερου Δικαστηρίου της κομητείας του Λος Άντζελες, Τερέζα ΜακΓκόνιγκλ.
Το γραφείο δημοσίων συνηγόρων υπεράσπισης θα αναλάβει άμεσα την υπεράσπιση του Ράινερ, όπως ανέφεραν στο δικαστήριο, μόλις ο Τζάκσον ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η υπόθεση του Νικ Ράινερ, και οποιαδήποτε πιθανή δήλωση ενοχής ή μη, μετατέθηκε για τις 23 Φεβρουαρίου.
Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό των σορών του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ και από τότε κρατείται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης. Δύο ημέρες αργότερα του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας.
Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης ή και τη θανατική ποινή, με το γραφείο του εισαγγελέα να μην έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής αν θα επιδιώξει την επιβολή της εσχάτης των ποινών.
Smirking Nick Reiner dropped by high-powered lawyer Alan Jackson — and he gets public defender https://t.co/CvbbzAFDuS pic.twitter.com/k7qLqJTnLL— New York Post (@nypost) January 7, 2026
