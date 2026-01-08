Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Γιατί παραιτήθηκε ο δικηγόρος του Νικ Ράινερ από την υπόθεση των δολοφονιών, oι εκτιμήσεις των νομικών
Αναπάντητα ερωτήματα προκάλεσε η αιφνίδια αποχώρηση του γνωστού δικηγόρου Άλαν Τζάκσον από την υπεράσπιση του Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του
Αίσθηση έχει προκαλέσει η απόφαση του Άλαν Τζάκσον να αποχωρήσει από την υπεράσπιση του Νικ Ράινερ, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την έναρξη της ποινικής διαδικασίας για τη δολοφονία των γονιών του, του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.
Κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο του Λος Άντζελες στις 7 Ιανουαρίου, ο Τζάκσον ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την υπόθεση, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί η αναμενόμενη απολογία του κατηγορουμένου. Η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 23 Φεβρουαρίου, ενώ πλέον ο Νικ Ράινερ εκπροσωπείται από τη δημόσια συνήγορο Κίμπερλι Γκριν.
Ο ίδιος ο Τζάκσον, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο, περιορίστηκε να δηλώσει ότι «συνθήκες πέρα από τον έλεγχο τόσο του ίδιου όσο και του εντολέα του» κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση της εκπροσώπησης, υπογραμμίζοντας ότι δεσμεύεται νομικά και δεοντολογικά να μην αποκαλύψει περισσότερα.
Η σιωπή αυτή άνοιξε τον δρόμο για εικασίες. Νομικοί που μίλησαν σε αμερικανικά μέσα επισημαίνουν ότι η αποχώρηση συνηγόρου σε τόσο πρώιμο στάδιο μπορεί να οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες: από οικονομικά ζητήματα και διαφωνίες με τον εντολέα έως σοβαρές δυσκολίες στη συνεργασία, ιδίως όταν τίθενται ζητήματα ψυχικής κατάστασης του κατηγορουμένου.
Ο δικηγόρος Τρε Λάβελ σημείωσε ότι σε υποθέσεις όπου εξετάζεται ενδεχόμενο υπεράσπισης λόγω ψυχικής ασθένειας, η αδυναμία του κατηγορουμένου να συμμετάσχει ενεργά στην υπεράσπισή του μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη με τον συνήγορο. Παράλληλα, δεν απέκλεισε να υπήρξαν διαφωνίες ως προς τη στρατηγική ή τις πιθανότητες επιτυχίας της υπόθεσης.
Από την πλευρά του, ο ποινικολόγος Ρ.Τζ. Ντρέιλινγκ χαρακτήρισε τον Άλαν Τζάκσον «εξαιρετικά έμπειρο και προσεκτικό δικηγόρο», τονίζοντας ότι η απόφασή του δεν μπορεί να θεωρηθεί ελαφρά τη καρδία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι εισαγγελικές αρχές που χειρίζονται την υπόθεση ανήκουν σε μία από τις πιο ισχυρές εισαγγελικές δομές στις ΗΠΑ.
Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2025, μία ημέρα μετά τον εντοπισμό των γονιών του νεκρών στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης και, σε περίπτωση καταδίκης, απειλείται με ισόβια κάθειρξη ή και θανατική ποινή, παρότι στην Καλιφόρνια ισχύει μορατόριουμ εκτελέσεων από το 2019.
Σύμφωνα με νομικούς, δεν αποκλείεται στο επόμενο στάδιο η υπεράσπιση να εξετάσει την επιλογή της ένστασης λόγω ψυχικής ασθένειας, η οποία θα απαιτήσει εκτενή ιατρικά και ψυχιατρικά στοιχεία, καθώς και μαρτυρίες για τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου πριν από το έγκλημα.
Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με την εισαγγελία να διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδίωξης της ανώτατης ποινής, ενώ η υπεράσπιση καλείται πλέον να χαράξει νέα στρατηγική υπό διαφορετική νομική εκπροσώπηση.
Φωτογραφία: Caroline BREHMAN / AFP / AFP / Profimedia
