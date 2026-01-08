Γιατί παραιτήθηκε ο δικηγόρος του Νικ Ράινερ από την υπόθεση των δολοφονιών, oι εκτιμήσεις των νομικών

Αναπάντητα ερωτήματα προκάλεσε η αιφνίδια αποχώρηση του γνωστού δικηγόρου Άλαν Τζάκσον από την υπεράσπιση του Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του