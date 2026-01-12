Άγκαθα Κρίστι: H αδημοσίευτη φωτογραφία της από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη το 1958
Άγκαθα Κρίστι: H αδημοσίευτη φωτογραφία της από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη το 1958
Το studio Κλεισθένης έφερε στο φως το ασπρόμαυρο στιγμιότυπο με αφορμή τα 50 χρόνια από τον θάνατο της συγγραφέως
Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου από τον θάνατο της Άγκαθα Κρίστι και το studio Κλεισθένης την τίμησε φέρνοντας στο φως μια αδημοσίευτη φωτογραφία της από επίσκεψή της στην Ελλάδα.
Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο που τραβήχτηκε το 1958 κατά τη διάρκεια ταξιδιού της διάσημης συγγραφέως στη χώρα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα. Σε αυτό η Άγκαθα Κρίστι που έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια απεικονίζεται στην Ακρόπολη, καθισμένη σε μια κολώνα.
Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση: «Η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Άγκαθα Κρίστι φεύγει σαν σήμερα το 1976 από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών και το studio Κλεισθένης τη θυμάται με μια αδημοσίευτη φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη όταν επισκέφθηκε τη χώρα μας και συγκεκριμένα τον Παρθενώνα στην Ακρόπολη στις 29 Αυγούστου του 1958».
Η ανάρτηση του Studio Κλεισθένης
Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο που τραβήχτηκε το 1958 κατά τη διάρκεια ταξιδιού της διάσημης συγγραφέως στη χώρα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα. Σε αυτό η Άγκαθα Κρίστι που έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια απεικονίζεται στην Ακρόπολη, καθισμένη σε μια κολώνα.
Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση: «Η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Άγκαθα Κρίστι φεύγει σαν σήμερα το 1976 από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών και το studio Κλεισθένης τη θυμάται με μια αδημοσίευτη φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη όταν επισκέφθηκε τη χώρα μας και συγκεκριμένα τον Παρθενώνα στην Ακρόπολη στις 29 Αυγούστου του 1958».
Η ανάρτηση του Studio Κλεισθένης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα