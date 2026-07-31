Η Ντόνα Μάιλς κάνει λογαριασμό στο Only Fans στα 85 της: Θέλω μια πιο προσωπική και άμεση επαφή με τους θαυμαστές μου
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Ντόνα Μάιλς Only Fans

Η Ντόνα Μάιλς κάνει λογαριασμό στο Only Fans στα 85 της: Θέλω μια πιο προσωπική και άμεση επαφή με τους θαυμαστές μου

Δεν πρόκειται για μια προσπάθεια να επαναπροσδιορίσουμε την Ντόνα, είπε ο  μάνατζερ της ηθοποιού

Η Ντόνα Μάιλς κάνει λογαριασμό στο Only Fans στα 85 της: Θέλω μια πιο προσωπική και άμεση επαφή με τους θαυμαστές μου
Ιωάννα Μαρίνου
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Την απόφασή της να μπει στον κόσμο του Only Fans στα 85 της ανακοίνωσε η Ντόνα Μάιλς, εξηγώντας πως στόχος της είναι να αποκτήσει μια πιο προσωπική και άμεση επικοινωνία με τους ανθρώπους που τη στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.

Η ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά Knots Landing, δήλωσε στο People πως, παρότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της έχουν επιτρέψει να διατηρεί επαφή με το κοινό της, θεωρεί πως η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα της δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνεί πιο ουσιαστικά μαζί του.

«Η υποστήριξη και η ενθάρρυνση που μου έχουν δείξει οι θαυμαστές μου όλα αυτά τα χρόνια σημαίνουν τα πάντα για εμένα. Παρότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ένας υπέροχος τρόπος να μένουμε σε επαφή, χαίρομαι που εντάσσομαι στο Only Fans, όπου μπορώ να συνδεθώ με τον κόσμο με έναν πιο προσωπικό και άμεσο τρόπο», ανέφερε.

Η ίδια εξήγησε επίσης, τι σκοπεύει να δημοσιεύει στον λογαριασμό της, σημειώνοντας ότι θέλει να μοιράζεται περισσότερα από όσα δημοσιεύει στις υπόλοιπες πλατφόρμες: «Θα μοιράζομαι στιγμές από την καθημερινότητά μου, παρασκήνια και θα κάνω πραγματικές συζητήσεις με τους ανθρώπους που με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Για εμένα, είναι ακόμη ένας τρόπος να περνάω ποιοτικό χρόνο με εκείνους που συνέβαλαν στην καριέρα μου, παραμένοντας πάντα πιστή στον εαυτό μου».

Από την πλευρά του, ο μάνατζέρ της, Άντι Μπάχμαν τόνισε ότι η απόφαση δεν έχει στόχο να αλλάξει τη δημόσια εικόνα της ηθοποιού: «Δεν πρόκειται για μια προσπάθεια να επαναπροσδιορίσουμε την Ντόνα. Σκοπός είναι να ανοίξουμε λίγο περισσότερο την πόρτα στους ανθρώπους που αγαπούν εδώ και δεκαετίες την προσωπικότητα, το στιλ και τον κόσμο της».

Ο ίδιος πρόσθεσε, ότι η Μάιλς δεν δίσταζε ποτέ να δοκιμάζει νέα πράγματα, αποκαλύπτοντας πως όταν του είπε «YOLO, ας το κάνουμε», κατάλαβε ότι αυτή η φράση αποτυπώνει απόλυτα τον χαρακτήρα της και τη στάση της απέναντι στα νέες ιδέες.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ

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