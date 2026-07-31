ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Για να φτάσει στην «Ιθάκη» της προσωπικής του φιλοδοξίας, παραδόθηκε στα συμφέροντα

«Έχει λύσει προφανώς το ζήτημα της λειτουργίας του δικού του κόμματος μέσα από τις χορηγίες της ολιγαρχίας» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη