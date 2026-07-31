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Ισχυρή σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ, στη Νάπολη - Ζημιές από κατολίσθηση, στους δρόμους οι κάτοικοι, δείτε βίντεο
Έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές - Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση - Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 4 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης η δόνηση ήταν η πιο ισχυρή τα τελευταία 40 χρόνια.
Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές, με κατάρρευση τείχους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και τμήματος βουνοπλαγιάς στην περιοχή του Ποτσουόλι.
Δείτε βίντεο
⚠️Il Sindaco di Pozzuoli ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) a seguito dei numerosi danni dopo il terremoto di 4.7.— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 31, 2026
Video di Mario Compagno Zazzaro. Dalle ore 20.00 la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli è sospesa in via precauzionale. pic.twitter.com/gBWnZnNWGz
🔵 | Danni a Pozzuoli dopo la scossa di #terremoto da 4.7 avvenuta nel pomeriggio del 31/7/2026 pic.twitter.com/pXtKVRQ5dq— NN | Napoli Network (@NapoliNetworkX) July 31, 2026
Terremoto pesante tra Napoli e i campi flegrei pic.twitter.com/8xjiKDrq2o— Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 31, 2026
🔴UPDATE [31.07-20:50] Campi Flegrei #Napoli #TERREMOTO (19:46) Md 4.7 (confermato)— Emergenza24 (@Emergenza24) July 31, 2026
Dicci dove sei (se sei nell’area e ADESSO) e la situazione, anche se ok. Grazie.
Informazioni e aggiornamenti:
Pagina dedicata all’evento: https://t.co/8QLQQpv8oU
Pagina Facebook:… pic.twitter.com/sYstiSBAnq
⚠️Video di "Tutto Napoli" e "Inter Napoli" dei crolli avvenuti a Pozzuoli a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7.— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 31, 2026
Convocato d’urgenza il centro di protezione civile. pic.twitter.com/T1WAc5DnBX
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