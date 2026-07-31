Ισχυρή σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ, στη Νάπολη - Ζημιές από κατολίσθηση, στους δρόμους οι κάτοικοι, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Σεισμός Νάπολη

Ισχυρή σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ, στη Νάπολη - Ζημιές από κατολίσθηση, στους δρόμους οι κάτοικοι, δείτε βίντεο

Έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές - Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση - Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί

Ισχυρή σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ, στη Νάπολη - Ζημιές από κατολίσθηση, στους δρόμους οι κάτοικοι, δείτε βίντεο
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 19:46 απόψε (ώρα Ιταλίας, 20:46 στην Ελλάδα) σε μικρή απόσταση από τη Νάπολη.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 4 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης η δόνηση ήταν η πιο ισχυρή τα τελευταία 40 χρόνια.

Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές, με κατάρρευση τείχους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και τμήματος βουνοπλαγιάς στην περιοχή του Ποτσουόλι.

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Ισχυρή σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ, στη Νάπολη - Ζημιές από κατολίσθηση, στους δρόμους οι κάτοικοι, δείτε βίντεο

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