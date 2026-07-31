Συγκινητικό βίντεο από το Πόρτο Γερμενό: Εθελόντρια φροντίζει σκυλάκι ενώ μαίνεται η φωτιά
Συγκινητικό βίντεο από το Πόρτο Γερμενό: Εθελόντρια φροντίζει σκυλάκι ενώ μαίνεται η φωτιά
Σε βίντεο του ΣΚΑΪ φαίνεται το σκυλάκι να έχει προσεγγίσει μια εθελόντρια η οποία σκύβει και το χαϊδεύει προσπαθώντας να το καθησυχάσει, το κρατάει απαλά από τον λαιμό του χαιδεύοντάς το ενώ πίσω οι φλόγες μαίνοντα
Συγκινητικές εικόνες εκτυλίχθηκαν λίγο νωρίτερα στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό όπου μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα.
Συγκεκριμένα, εθελοντές που έχουν ριχτεί στη μάχη της κατάσβεσης της φωτιάς εντόπισαν ένα σκυλάκι το οποίο έφτασε κοντά τους εμφανώς τρομαγμένο από την όλη κατάσταση, ενώ είναι άγνωστο αν ήταν αδέσποτο ή αν ξέφυγε από κάποιο σπίτι.
Σε βίντεο του ΣΚΑΪ φαίνεται το σκυλάκι να έχει προσεγγίσει μια εθελόντρια η οποία σκύβει και το χαϊδεύει προσπαθώντας να το καθησυχάσει. Το κρατάει απαλά από τον λαιμό του χαιδεύοντάς το ενώ πίσω οι φλόγες μαίνονται. Στη συνέχεια το σκυλάκι φεύγει και απομακρύνεται μέσα στο σκοτάδι.
Δείτε βίντεο
Συγκεκριμένα, εθελοντές που έχουν ριχτεί στη μάχη της κατάσβεσης της φωτιάς εντόπισαν ένα σκυλάκι το οποίο έφτασε κοντά τους εμφανώς τρομαγμένο από την όλη κατάσταση, ενώ είναι άγνωστο αν ήταν αδέσποτο ή αν ξέφυγε από κάποιο σπίτι.
Σε βίντεο του ΣΚΑΪ φαίνεται το σκυλάκι να έχει προσεγγίσει μια εθελόντρια η οποία σκύβει και το χαϊδεύει προσπαθώντας να το καθησυχάσει. Το κρατάει απαλά από τον λαιμό του χαιδεύοντάς το ενώ πίσω οι φλόγες μαίνονται. Στη συνέχεια το σκυλάκι φεύγει και απομακρύνεται μέσα στο σκοτάδι.
Δείτε βίντεο
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