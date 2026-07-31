Συγκινητικό βίντεο από το Πόρτο Γερμενό: Εθελόντρια φροντίζει σκυλάκι ενώ μαίνεται η φωτιά

Σε βίντεο του ΣΚΑΪ φαίνεται το σκυλάκι να έχει προσεγγίσει μια εθελόντρια η οποία σκύβει και το χαϊδεύει προσπαθώντας να το καθησυχάσει, το κρατάει απαλά από τον λαιμό του χαιδεύοντάς το ενώ πίσω οι φλόγες μαίνοντα