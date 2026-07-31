Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό δείπνο: Η Humanis υποδέχτηκε τον επιχειρηματικό κόσμο, δείτε φωτογραφίες
Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό δείπνο: Η Humanis υποδέχτηκε τον επιχειρηματικό κόσμο, δείτε φωτογραφίες
Αφορμή της βραδιάς, η συνεργασία με το Yale School of Management και το executive leadership πρόγραμμα «Leading with Wisdom in the Age of AI»
Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό δείπνο παρέθεσε η Humanis σε εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, με αφορμή τη συνεργασία της με το Yale School of Management και το executive leadership πρόγραμμα «Leading with Wisdom in the Age of AI», μιας διεθνούς ακαδημαϊκής εμπειρίας που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Η βραδιά αποτέλεσε το πρώτο σημείο συνάντησης των συμμετεχόντων και όχι μόνο, με το διεθνώς αναγνωρισμένο faculty του Yale, και με τους καθηγητές του, Jiwoong Shin, Professor of Marketing, και Gal Zauberman, Joseph F. Cullman 3rd Professor of Marketing, εγκαινιάζοντας μια εμπειρία μάθησης και διαλόγου γύρω από την ηγεσία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ανθρώπινο παράγοντα στη νέα εποχή των οργανισμών.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η Μαίρη Μπιτούνη, Managing Director & Business Vision Leader καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και τόνισε την σπουδαιότητα της συνεργασίας αυτής, που φέρνει στη χώρα μας το Yale School of Management. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γιάννης Παπαχρήστου, CEO του Hellenic Growth Fund, ενισχύοντας την σημαντικότητα της ύπαρξης τέτοιων πρωτοβουλιών στην χώρα μας.
Η βραδιά αποτέλεσε το πρώτο σημείο συνάντησης των συμμετεχόντων και όχι μόνο, με το διεθνώς αναγνωρισμένο faculty του Yale, και με τους καθηγητές του, Jiwoong Shin, Professor of Marketing, και Gal Zauberman, Joseph F. Cullman 3rd Professor of Marketing, εγκαινιάζοντας μια εμπειρία μάθησης και διαλόγου γύρω από την ηγεσία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ανθρώπινο παράγοντα στη νέα εποχή των οργανισμών.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η Μαίρη Μπιτούνη, Managing Director & Business Vision Leader καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και τόνισε την σπουδαιότητα της συνεργασίας αυτής, που φέρνει στη χώρα μας το Yale School of Management. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γιάννης Παπαχρήστου, CEO του Hellenic Growth Fund, ενισχύοντας την σημαντικότητα της ύπαρξης τέτοιων πρωτοβουλιών στην χώρα μας.
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