Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό δείπνο: Η Humanis υποδέχτηκε τον επιχειρηματικό κόσμο, δείτε φωτογραφίες
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Humanis Δείπνο

Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό δείπνο: Η Humanis υποδέχτηκε τον επιχειρηματικό κόσμο, δείτε φωτογραφίες

Αφορμή της βραδιάς, η συνεργασία με το Yale School of Management και το executive leadership πρόγραμμα «Leading with Wisdom in the Age of AI»

Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό δείπνο: Η Humanis υποδέχτηκε τον επιχειρηματικό κόσμο, δείτε φωτογραφίες
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Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό δείπνο παρέθεσε η Humanis σε εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, με αφορμή τη συνεργασία της με το Yale School of Management και το executive leadership πρόγραμμα «Leading with Wisdom in the Age of AI», μιας διεθνούς ακαδημαϊκής εμπειρίας που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η βραδιά αποτέλεσε το πρώτο σημείο συνάντησης των συμμετεχόντων και όχι μόνο, με το διεθνώς αναγνωρισμένο faculty του Yale, και με τους καθηγητές του, Jiwoong Shin, Professor of Marketing, και Gal Zauberman, Joseph F. Cullman 3rd Professor of Marketing, εγκαινιάζοντας μια εμπειρία μάθησης και διαλόγου γύρω από την ηγεσία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ανθρώπινο παράγοντα στη νέα εποχή των οργανισμών.

Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό δείπνο: Η Humanis υποδέχτηκε τον επιχειρηματικό κόσμο, δείτε φωτογραφίες
Γιάννης Παπαχρήστου CEO – GROWTHFUND, Shin Jiwoong – YALE, Tim Shea – YALE, Gal Zauberman – YALE, Μαίρη Μπιτούνη Managing Director & Business
Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό δείπνο: Η Humanis υποδέχτηκε τον επιχειρηματικό κόσμο, δείτε φωτογραφίες
Ράνια Αικατερινάρη Vice-Chair of the Board – ΣΕΒ, Κυριάκος Σαμπατακάκης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος – Accenture
Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό δείπνο: Η Humanis υποδέχτηκε τον επιχειρηματικό κόσμο, δείτε φωτογραφίες
Κατερίνα Σάββα CEO – The Newtons Laboratory, Μαίρη Μπιτούνη Managing Director & Business Vision Leader – Humanis
Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό δείπνο: Η Humanis υποδέχτηκε τον επιχειρηματικό κόσμο, δείτε φωτογραφίες
Γιάννης Στάθης CEO – Shopflix, Νίκος Νικολακόπουλος – ANTENNA, Henning Tewes CEO ANTENNA
Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό δείπνο: Η Humanis υποδέχτηκε τον επιχειρηματικό κόσμο, δείτε φωτογραφίες
Βαρβάρα Παναγοπούλου Senior HR Business Expert – Humanis, Κώστας Μέγας Senior Business Tech & Engin. Expert – Humanis, Σίσσυ Ηλιοπούλου Chief Marketing & Communications Officer – Lamda Development
Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό δείπνο: Η Humanis υποδέχτηκε τον επιχειρηματικό κόσμο, δείτε φωτογραφίες
Ηλίας Καραμολέγκος – Karamolegos-bkr, Βασίλης Ανδρικόπουλος Group Deputy CEO – Karamolegos-bkr, Νίκος Φλίγκος CEO – Stoiximan
Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό δείπνο: Η Humanis υποδέχτηκε τον επιχειρηματικό κόσμο, δείτε φωτογραφίες
Παναγιώτης Μακρυγιάννης Managing Director GR&CY – Lenovo, Μαρίνα Χιώτη – Solid Havas


Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η Μαίρη Μπιτούνη, Managing Director & Business Vision Leader καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και τόνισε την σπουδαιότητα της συνεργασίας αυτής, που φέρνει στη χώρα μας το Yale School of Management. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γιάννης Παπαχρήστου, CEO του Hellenic Growth Fund, ενισχύοντας την σημαντικότητα της ύπαρξης τέτοιων πρωτοβουλιών στην χώρα μας.
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