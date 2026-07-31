Τρεις συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων και μαστροπεία στην Ξάνθη
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛ.ΑΣ Ξάνθη

Τρεις συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων και μαστροπεία στην Ξάνθη

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης

Τρεις συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων και μαστροπεία στην Ξάνθη
Δικογραφία για εμπορία ανθρώπων – γενετήσια εκμετάλλευση, μαστροπεία, απόπειρα βιασμού και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα σχηματίστηκε κατά περίπτωση σε βάρος τριών ατόμων που συνελήφθησαν χθες στην Ξάνθη.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε, έπειτα από καταγγελία γυναίκας για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας που τελέστηκαν σε βάρος της, ενώ από την έρευνα αστυνομικών αρχικά πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του ενός αλλοδαπού, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο συλληφθείς την προηγούμενη εβδομάδα μετέφερε στη χώρα μας παράνομα τη γυναίκα, την οποία και στρατολόγησε προκειμένου να την εκμεταλλεύεται γενετήσια, προωθώντας την να εργαστεί σε κατάστημα στην πόλη της Ξάνθης, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ακολούθησε η σύλληψη του ιδιοκτήτη και της ταμία του καταστήματος, καθώς ο ιδιοκτήτης κατά το διάστημα από 24 έως 29 Ιουλίου παραχωρούσε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την τέλεση γενετήσιων πράξεων με πελάτες του καταστήματος, ενώ η ταμίας εισέπραττε το αντίτιμο των πράξεων αυτών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

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