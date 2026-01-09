Χρήστος Πολίτης: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από το 1978 στο σαλόνι του σπιτιού του
Το Studio Κλεισθένης αποχαιρέτησε τον ηθοποιό δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν
Με μια αδημοσίευτη φωτογραφία από το 1978 αποχαιρέτησε το Studio Κλεισθένης τον Χρήστο Πολίτη. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στα 83 του χρόνια, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα στιγμιότυπο στο οποίο ο Χρήστος Πολίτης απαθανατίζεται στο σαλόνι του σπιτιού του, καθισμένος στον καναπέ.
Στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης που έκανε το Studio Κλεισθένης στο Instagram: «Καλό ταξίδι στον αγαπημένο μας ηθοποιό Χρήστο Πολίτη, ο οποίος έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Στη φωτογραφία τον βλέπουμε στο σπίτι στο σαλόνι του το 1978, με τον φακό του Κλεισθένη».
