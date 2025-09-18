Μάρθα Καραγιάννη: Η σπάνια φωτογραφία από παράσταση του 1978
Μάρθα Καραγιάννη: Η σπάνια φωτογραφία από παράσταση του 1978
Το Studio Κλεισθένης τίμησε την αείμνηστη ηθοποιό με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τον θάνατό της
Δημοσιεύοντας μια σπάνια φωτογραφία της τίμησε το Studio Κλεισθένης τη Μάρθα Καραγιάννη με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τον θάνατό της. Η αείμνηστη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 83 της χρόνια, έχοντας αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο.
Στο στιγμιότυπο που δημοσιεύτηκε η Μάρθα Καραγιάννη απαθανατίζεται κατά τη διάρκεια της παράστασης «Στη Χονολουλού» στο θέατρο Παρκ το 1978, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται: «Τρία χρόνια χωρίς την αγαπημένη μας ηθοποιό του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης Μάρθα Καράγιαννη και το Studio Κλεισθένη τη θυμάται με αγάπη με μια σπάνια φωτογραφία από την παράσταση ''Στη Χονολουλού'' στο θέατρο Παρκ το 1978 με τον φακό του Κλεισθένη».
