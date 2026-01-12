ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στο νοσοκομείο η Μαρία Εκμετσίογλου
Μαρία Εκμεκτσίογλου Νοσοκομείο Πνευμονία

Στο νοσοκομείο η Μαρία Εκμετσίογλου

Η σεφ γνωστοποίησε τη νοσηλεία της μέσω ανάρτησης στα social media

Ιωάννα Μαρίνου
Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μαρία Εκμεκτσίογλου, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σεφ έκανε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου ένα Instagram story από το δωμάτιο του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται, σημειώνοντας ότι αντιμετωπίζει πνευμονία.

Την εικόνα που κοινοποίησε τη συνόδευσε με ένα μήνυμα αισιοδοξίας, γράφοντας: «Με αισιοδοξία προσπερνάμε τα δύσκολα για να επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Πνευμονία κάνε πίσω δεν μασάμε».

Δείτε την ανάρτησή της

