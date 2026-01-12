ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έλενα Παπαρίζου: Τα δάκρυά μου έπεφταν ποτάμι, ήταν τόσο από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει, είπε για την περίοδο που συνεργαζόταν με τη Μαρινέλλα
Έλενα Παπαρίζου: Τα δάκρυά μου έπεφταν ποτάμι, ήταν τόσο από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει, είπε για την περίοδο που συνεργαζόταν με τη Μαρινέλλα

Είναι ντίβα χωρίς να υπάρχει παράλληλα το υπερβολικό, σχολίασε η τραγουδίστρια για την ερμηνεύτρια

Ιωάννα Μαρίνου
Τη συνεργασία της με τη Μαρινέλλα περιέγραψε η Έλενα Παπαρίζου, αναφερομένη σε μία συγκινητική προσωπική ανάμνηση από εκείνη την περίοδο, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις πιο όμορφες εμπειρίες της ζωής της.

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη Μαρινέλλα και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο που δούλεψαν μαζί το 2019.

Η Έλενα Παπαρίζου περιέγραψε το κλίμα απλότητας και σεβασμού που χαρακτήριζε τη μεταξύ τους σχέση, αλλά και μια προσωπική στιγμή που, όπως εξήγησε, έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη της ως μία από τις πιο έντονες εμπειρίες της καριέρας της.  Πιο αναλυτικά, δήλωσε για μία συνάντηση που είχαν: «Ντίβα παράλληλα χωρίς να υπάρχει το υπερβολικό. Θυμήθηκα αφού είχαμε κλείσει τη συνεργασία το 2019, ότι βρεθήκαμε κάπου στην Κηφισιά για ένα μεσημεριανό. Και καθόταν και μου τραγουδούσε στο τραπέζι. Ένα απλό μεσημέρι Κυριακής. Τα δάκρυά μου πέφτανε ποτάμι. Ήτανε τόσο από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει».

Ιωάννα Μαρίνου
