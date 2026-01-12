Έλενα Παπαρίζου: Τα δάκρυά μου έπεφταν ποτάμι, ήταν τόσο από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει, είπε για την περίοδο που συνεργαζόταν με τη Μαρινέλλα