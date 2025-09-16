Μάριος Φραγκούλης για Μαρινέλλα: Δυστυχώς τα πράγματα δεν αλλάζουν πολύ



Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής είπε

«Η Μαρινέλλα με έχει συγκινήσει πάρα πολύ, ήταν για εμένα από τις πιο αγαπημένες συνεργασίες που έχω ζήσει. Την αγαπώ πολύ και μου λείπει πραγματικά. Έχω νέα της, τα πράγματα δυστυχώς δεν αλλάζουν πολύ, αλλά ξέρω ότι προσπαθούν όλοι να είναι καλά. Ας θυμόμαστε τη Μαρινέλλα έτσι όπως πραγματικά ήταν, με όλη την αγάπη που είχε για τη μουσική και τον κόσμο. Αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε, ήταν μια γυναίκα γεμάτη δύναμη και όρεξη για τη ζωή. Είναι ένας άνθρωπος που έδωσε τόσα πολλά στην τέχνη. Αγάπησα πολύ τη Μαρινέλλα. Όταν σταματήσαμε τις παραστάσεις μου έλεγε "μην με ξεχνάς". Με προστάτευε και με αγαπούσε. Ήξερε όταν ήμασταν στη σκηνή, πως να με προσέξει».