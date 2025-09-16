Μάριος Φραγκούλης για Μαρινέλλα: Δυστυχώς τα πράγματα δεν αλλάζουν πολύ
Μάριος Φραγκούλης για Μαρινέλλα: Δυστυχώς τα πράγματα δεν αλλάζουν πολύ
Την αγαπώ πολύ και μου λείπει, σχολίασε ο τραγουδιστής για τη μεγάλη ερμηνεύτρια που πριν από έναν χρόνο υπέστη εγκεφαλικό στη σκηνή του Ηρωδείου
Ένα σχόλιο για την πορεία της υγείας της Μαρινέλλας έκανε ο Μάριος Φραγκούλης, δηλώνοντας πως έναν χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη, όταν κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδείου, δεν έχουν αλλάξει σημαντικά πράγματα σχετικά με την κατάστασή της.
Ο τραγουδιστής, που έχει συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν, προτιμά να τη θυμάται μέσα από τη ζωντάνια και την απεριόριστη αγάπη της για τη μουσική.
Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Μάριος Φραγκούλης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», δηλώνοντας πως λαμβάνει νέα για τη Μαρινέλλα, ωστόσο, όπως σημείωσε, η εικόνα της δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση.
Δείτε το βίντεο
Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής είπε: «Η Μαρινέλλα με έχει συγκινήσει πάρα πολύ, ήταν για εμένα από τις πιο αγαπημένες συνεργασίες που έχω ζήσει. Την αγαπώ πολύ και μου λείπει πραγματικά. Έχω νέα της, τα πράγματα δυστυχώς δεν αλλάζουν πολύ, αλλά ξέρω ότι προσπαθούν όλοι να είναι καλά. Ας θυμόμαστε τη Μαρινέλλα έτσι όπως πραγματικά ήταν, με όλη την αγάπη που είχε για τη μουσική και τον κόσμο. Αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε, ήταν μια γυναίκα γεμάτη δύναμη και όρεξη για τη ζωή. Είναι ένας άνθρωπος που έδωσε τόσα πολλά στην τέχνη. Αγάπησα πολύ τη Μαρινέλλα. Όταν σταματήσαμε τις παραστάσεις μου έλεγε "μην με ξεχνάς". Με προστάτευε και με αγαπούσε. Ήξερε όταν ήμασταν στη σκηνή, πως να με προσέξει».
