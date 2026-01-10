Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Ο «κακός» από το Μόνος στο Σπίτι κατηγορείται ότι επιχείρησε να προσλάβει ιερόδουλη, του επιβλήθηκε πρόστιμο από την αστυνομία
Ο 67χρονος ηθοποιός Ντάνιελ Στερν φέρεται να έλαβε κλήση από τις αρχές της Καλιφόρνια για παρότρυνση σε πορνεία
Αντιμέτωπος με κατηγορία για παρότρυνση σε πορνεία βρέθηκε ο Ντάνιελ Στερν, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του στη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά «Μόνος στο Σπίτι». Σύμφωνα με τις Αρχές της κομητείας Βεντούρα, ο 67χρονος ηθοποιός έλαβε κλήση από την αστυνομία στις 10 Δεκεμβρίου, έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στο Καμαρίγιο της Καλιφόρνια.
Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο Ντάνιελ Στερν φέρεται να επιχείρησε να προσλάβει συνοδό επί πληρωμή. Η υπόθεση δεν οδήγησε σε σύλληψη, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, του επιβλήθηκε πρόστιμο και δεν κρατήθηκε, ούτε σχηματίστηκε δικογραφία με τη διαδικασία του αυτοφώρου.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου, όταν οι ταινίες της σειράς «Μόνος στο Σπίτι», στις οποίες ο Στερν συμμετείχε ως ένας από τους δύο διαρρήκτες, καταγράφουν παραδοσιακά υψηλή τηλεοπτική και διαδικτυακή προβολή.
Σύμφωνα με τα αστυνομικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, το συμβάν καταγράφηκε σε ξενοδοχείο της περιοχής Καμαρίγιο, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ελέγχου. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει φωτογραφία σύλληψης, καθώς ο ηθοποιός δεν συνελήφθη.
Μέχρι στιγμής, εκπρόσωποι του Ντάνιελ Στερν δεν έχουν προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με την υπόθεση, παρά τις σχετικές ερωτήσεις αμερικανικών μέσων.
'Home Alone' Star Daniel Stern Cited for Soliciting Prostitution https://t.co/ab6SNIQx6j pic.twitter.com/jf9MFBCmFo— TMZ (@TMZ) January 10, 2026
