Τζένιφερ Λόρενς: Αντιδράσεις μετά την αποκάλυψη ότι έδωσε τον σκύλο της στους γονείς της αφού δάγκωσε τον γιο της
Η 35χρονη ηθοποιός είπε σε Q&A στη Νέα Υόρκη ότι το τσιουάουα της δάγκωσε το παιδί της και πως πλέον «βλέπει τους σκύλους ως απειλή»
Αντιδράσεις στα social media προκάλεσαν δηλώσεις της Τζένιφερ Λόρενς για την απόφασή της να απομακρύνει τον σκύλο της από το σπίτι, μετά από περιστατικό κατά το οποίο όπως ανέφερε η ίδια, δάγκωσε τον μικρό της γιο. Η 35χρονη ηθοποιός έκανε τη συγκεκριμένη αναφορά σε συζήτηση με το κοινό (Q&A) στο πλαίσιο προβολής της ταινίας Die My Love στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη.
Όπως πρόσθεσε, αναφερόμενη στη σκυλίτσα της, ένα τσιουάουα με το όνομα Princess Pippi Longstocking: «Δεν της άρεσε η Νέα Υόρκη. Έμενα στην 1η Λεωφόρο και 67η μόνο και μόνο για να είμαι κοντά στο πάρκο για εκείνη. Αφού απέκτησα παιδί, οι σκύλοι έγιναν τρομακτικοί». Και συνέχισε: «Ο γιος μου πάει προς το μέρος της και είναι σαν να μην αναγνωρίζω πια τους σκύλους αυτή τη στιγμή. Τους βλέπω απλώς ως απειλή».
Μετά τη δημοσιοποίηση του αποσπάσματος, κάποιοι σχολίασαν επικριτικά το ύφος και τη διατύπωση της ηθοποιού, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι η σωστή προσέγγιση θα ήταν η εκπαίδευση και η ασφαλής συνύπαρξη παιδιών και κατοικίδιων. Άλλοι χαρακτήρισαν τη δήλωσή της υπερβολική, ενώ υπήρξαν και σχόλια που υποστήριξαν πως μια τέτοια απόφαση είναι κατανοητή όταν προκύπτει ζήτημα ασφάλειας για ένα παιδί.
Παράλληλα, αρκετοί έσπευσαν να σημειώσουν ότι δεν πρόκειται για εγκατάλειψη, καθώς –σύμφωνα με όσα είπε η Λόρενς– ο σκύλος μεταφέρθηκε στους γονείς της, δηλαδή σε οικογενειακό περιβάλλον. Σχόλια υπενθύμισαν επίσης ότι σε περιπτώσεις δαγκώματος, το ζητούμενο είναι να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του ζώου και να διασφαλιστεί η προστασία όλων των μελών του σπιτιού, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μικρά παιδιά.
Στο σχετικό απόσπασμα που κυκλοφόρησε, η Λόρενς ρωτήθηκε αν είναι προτιμάει τους σκύλους ή τις γάτες και απάντησε περιγράφοντας το περιστατικό. «Ένα από αυτά δάγκωσε τον γιο μου και αυτό με έκανε να θέλω να εξαφανίσω κάθε σκύλο που υπάρχει», είπε, διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι ο σκύλος βρίσκεται πλέον με τους γονείς της και είναι ασφαλής.
Jennifer Lawrence slammed by fans as 'AWFUL' for rehoming dog who bit her child: 'This is so disappointing' https://t.co/gXGUmJXNCh— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 10, 2026
Η Τζένιφερ Λόρενς είναι μητέρα δύο παιδιών: του γιου της, Cy, 3 ετών, και ενός ακόμη αγοριού που, σύμφωνα με το κείμενο, γεννήθηκε στις αρχές του 2025. Τα παιδιά της τα έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνεϊ.
