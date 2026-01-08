Χριστίνα Μπόμπα: Η έντονη αναγνωρισιμότητα ήρθε εύκολα και ίσως γι’ αυτό έχω κατηγορηθεί πολύ
Στην αρχή έγινα πιο γνωστή λόγω της σχέσης μου με τον Σάκη και αυτό με εκνεύριζε, εξομολογήθηκε η Instagrammer
Θυμούμενη την περίοδο που έγινε γνωστή λόγω της σχέσης της με τον Σάκη Τανιμανίδη, η Χριστίνα Μπόμπα εξήγησε πως η αναγνωρισιμότητα ήρθε εύκολα στη ζωή της. Το γεγονός αυτό, όπως είπε η Instagrammer, αποτέλεσε στην αρχή αιτία για να δεχτεί έντονη κριτική.
Μιλώντας στο vidcast Anestea, η Χριστίνα Μπόμπα είπε για την έλευση της δημοσιότητας στη ζωή της: «Η αναγνωρισιμότητα μού ήρθε εύκολα, ίσως και για αυτό έχω κατηγορηθεί πολύ, αλλά είναι ok. Δεν μπορείς να μείνεις αναγνωρίσιμος αν δεν προσπαθήσεις. Είμαι δέκα χρόνια στα media. Επειδή στην αρχή έγινα πιο γνωστή λόγω της σχέσης μου με τον Σάκη, υπήρχε πάρα πολύ έντονα αυτό».
Αυτή η νέα συνθήκη στη ζωή της της προκαλούσε εκνευρισμό, ενώ την ίδια στιγμή βίωνε μεγάλες αλλαγές, έχοντας παραιτηθεί από τη δουλειά της και ακολουθώντας τον Σάκη Τανιμανίδη στον Άγιο Δομίνικο, όπου βρισκόταν τότε ως παρουσιαστής του Survivor.
«Στην αρχή με άγγιζε και εκνεύριζε γιατί μπορεί να ήταν και αλήθεια, γιατί μπορεί να άγγιζε κάποια χορδή περίεργη, γιατί και εγώ αναρωτιόμουν πώς ξαφνικά είμαι τόσο αναγνωρίσιμη. Τότε ήταν η χρονιά του Survivor και όταν γυρίσαμε πίσω γινότανε χαμός. Είχα παρατήσει μόλις τη δουλειά μου στο marketing μιας εταιρείας και είχα πάει να βρω τον καλό μου στον Άγιο Δομίνικο. Γυρίσαμε πίσω και το τηλέφωνο χτυπούσε συνέχεια, η ζωή μου είχε αλλάξει, όλοι είχαν άποψη και με κατηγορούσαν για αυτό που συνέβαινε», πρόσθεσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Χριστίνα Μπόμπα εξομολογήθηκε ότι θα έμπαινε ξανά στη διαδικασία να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση για να αποκτήσει και άλλα παιδιά. «Θα έμπαινα ξανά στη διαδικασία να μεγαλώσω την οικογένειά μου με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μεγαλώσει. Δεν κάνω τώρα τέτοιες σκέψεις, τέτοιες κινήσεις. Έχω ωάρια στην κατάψυξη..., αλλά όταν με το καλό θελήσουμε, ευτυχώς έχουμε γονιμοποιημένα έμβρυα και νομίζω πως έτσι θα το κάνω. Από τις κόρες μου η μία ζητάει αδελφάκι και η άλλη όχι», μοιράστηκε.
