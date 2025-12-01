Χριστίνα Μπόμπα: Πριν καν εμφανιστώ στην τηλεόραση, έλεγαν ότι είμαι απαίσια
Άρχισα να κλαίω από όλη αυτή την πίεση, εξομολογήθηκε η Instagrammer
Την ενόχλησή της και τη στενοχώρια της για αρνητικά σχόλια που είχε δεχτεί πριν κάνει την εμφάνισή της στην τηλεόραση εξέφρασε η Χριστίνα Μπόμπα.
Η Instagrammer που την περίοδο 2019-2020 παρουσίασε τα backstage του «The Voice» επισήμανε ότι δεν είχε ακόμα προβληθεί το πρώτο επεισόδιο του τηλεοπτικού προγράμματος και στα social media της απηύθυναν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.
Η Χριστίνα Μπόμπα ήταν καλεσμένη μαζί με τον Σάκη Τανιμανίδη στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το σχόλιο του κόσμου που την είχε κάνει έξαλλη. Τότε εκείνη, περιέγραψε: «Πριν κάνω το Voice τότε. Πριν καν εμφανιστώ στην τηλεόραση, με έκραζαν όλοι ότι είμαι απαίσια. Μα δεν είχα βγει ακόμα.Μου είχαν σπάσει τα νεύρα πριν κάνω την πρώτη μου εμφάνιση. Άρχισα να κλαίω από όλη αυτή την πίεση, γιατί να κάνει αυτή τηλεόραση, δεν είναι καλή. Τότε ήταν λίγο έξαλλα. Πριν βγω στη σκηνή, μια ημέρα πριν, όλοι με έκραζαν. Όλοι με έκραζαν και είχα βάλει τα κλάματα».
«Είχε γίνει χαμός πριν καν βγει», είπε με τη σειρά του ο Σάκης Τανιμανίδης.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 26:00
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
