Πάτρικ Σουέζι: Πέθανε ο μικρότερος αδερφός του στα 63 του χρόνια
Ο αδερφός του αξέχαστου ηθοποιού Σον, έφυγε από τη ζωή στις 15 Δεκεμβρίου, στο Λος Άντζελες
Ο αδερφός του αξέχαστου ηθοποιού έφυγε από τη ζωή στις 15 Δεκεμβρίου, στο Λος Άντζελες. Η αιτία θανάτου του, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που έλαβε το People, προκλήθηκε από αιμορραγία στον ανώτερο γαστρεντερικό σωλήνα, η οποία οφείλεται σε σοβαρή μεταβολική οξέωση, κιρσούς στον οισοφάγο και κίρρωση του ήπατος.
Ο Σον Σουέζι εργαζόταν στη μεταφορά και οργάνωση εξοπλισμού και σκηνικών σε κινηματογραφικές παραγωγής. Ο 63χρονος αφήνει πίσω του την κόρη του, Κάσι Σουέζι, και τον γιο του, Κάιλ Σουέζι. Η ξαδέρφη του, Ρέιτσελ Λεόν, τον αποχαιρέτησε μέσω Instagram, γράφοντας: «Σπαράζω που μοιράζομαι ότι ο ξάδερφός μου Σον Σουέζι έφυγε σήμερα. Αυτή είναι μια φωτογραφία που τράβηξε πρόσφατα για να προωθήσουμε το θέμα “Dirty Dancing crawfish”. Ήταν πάντα διασκεδαστικός και γεμάτος ζωή».
Η Λεόν συνέχισε: «Μόλις πρόσφατα μιλούσαμε για το ότι θα ερχόταν στο Τέξας να περάσει χρόνο μαζί μας και ανυπομονούσα γι’ αυτό. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τον αδερφό του, Ντον Σουέζι, και τα παιδιά του. Σ’ αγαπάμε και θα μας λείψεις πολύ, Σον».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Σον ήταν ο μικρότερος αδερφός του Πάτρικ Σουέζι, γνωστού για τους ρόλους του σε ταινίες όπως «Dirty Dancing», «Ghost» και «The Outsiders». Ο Πάτρικ είχε πεθάνει το 2009 σε ηλικία 57 ετών από καρκίνο στο πάγκρεας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Patrick Swayze’s younger brother Sean dead at 63 https://t.co/VWsHBWYZFA pic.twitter.com/s9GMzpLqBp— New York Post (@nypost) January 8, 2026
