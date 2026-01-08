Πάρις Τζάκσον για τα έξι χρόνια νηφαλιότητάς της: Ήταν πολύ δύσκολο, έπρεπε να μάθω να ζω τη ζωή με τους όρους της
Πάρις Τζάκσον για τα έξι χρόνια νηφαλιότητάς της: Ήταν πολύ δύσκολο, έπρεπε να μάθω να ζω τη ζωή με τους όρους της
Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον μίλησε για τη διαδρομή της μακριά από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, στέλνοντας ένα μήνυμα στήριξης σε όσους παλεύουν με τους ίδιους εθισμούς
Σε μια προσωπική εξομολόγηση για τη διαδρομή της προς τη νηφαλιότητα προχώρησε η Πάρις Τζάκσον, η οποία συμπληρώνει έξι χρόνια αποχής από το αλκοόλ και την ηρωίνη, περιγράφοντας τη διαδικασία ως «πολύ δύσκολη» και μιλώντας για τις προκλήσεις της ψυχικής υγείας.
Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον έδωσε μια εικόνα της ζωής της χωρίς ουσίες μέσα από ένα Instagram Reel που δημοσίευσε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου. Η 27χρονη τραγουδοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, όπως τον χρόνο που περνάει με φίλους, πεζοπορίες στη φύση, διαδρομές με το αυτοκίνητο και ήσυχες στιγμές, μιλώντας ανοιχτά για την πορεία της προς τη νηφαλιότητα.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Πάρις Τζάκσον ανέφερε: «Το να είσαι νηφάλιος δεν σημαίνει πάντα ότι η ζωή είναι τέλεια. Ήταν πολύ δύσκολο. Μετά από μερικά χρόνια, όλα έγιναν πολύ, πάρα πολύ δύσκολα. Για αυτό που έμοιαζε αιωνιότητα. Και δεν είχα τις ίδιες δεξιότητες επιβίωσης που είχα συνηθίσει να χρησιμοποιώ για να αντεπεξέρχομαι. Έπρεπε να μάθω να ζω τη ζωή με τους όρους της».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα ζητήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει, γράφοντας: «Η καταθλιπτική διαταραχή είναι χάλια. Το ίδιο και το μετατραυματικό στρες και η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Αν έχεις αυτά τα σκ@τ@, ή οτιδήποτε παρόμοιο, δεν είσαι μόνος. Κράτα γερά και, αν δεν σου το είπε κανείς σήμερα, εγώ σε αγαπώ».
Η Πάρις Τζάκσον έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη δύσκολη απόφαση της αποχής από τις ουσίες. Σε ομιλία της στις 11 Οκτωβρίου, είχε παρομοιάσει τη νηφαλιότητα με τροχαίο ατύχημα. «Λέω ότι είναι αστείο, αλλά νιώθω πως το να γίνω νηφάλια ήταν σαν να είχα ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, γιατί όλα όσα είχα στριμώξει στο πίσω κάθισμα ήρθαν μπροστά με τη σύγκρουση και σήμερα μαθαίνω να κινούμαι στη ζωή με τους όρους της», είχε δηλώσει, μιλώντας στην εκδήλωση του Friendly House, που στηρίζει γυναίκες στη διαδικασία αποκατάστασης από τραύματα και εθισμό. Όπως είχε προσθέσει, «δεν πήρα απλώς τη ζωή μου πίσω. Πήρα μια καλύτερη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον έδωσε μια εικόνα της ζωής της χωρίς ουσίες μέσα από ένα Instagram Reel που δημοσίευσε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου. Η 27χρονη τραγουδοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, όπως τον χρόνο που περνάει με φίλους, πεζοπορίες στη φύση, διαδρομές με το αυτοκίνητο και ήσυχες στιγμές, μιλώντας ανοιχτά για την πορεία της προς τη νηφαλιότητα.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Πάρις Τζάκσον ανέφερε: «Το να είσαι νηφάλιος δεν σημαίνει πάντα ότι η ζωή είναι τέλεια. Ήταν πολύ δύσκολο. Μετά από μερικά χρόνια, όλα έγιναν πολύ, πάρα πολύ δύσκολα. Για αυτό που έμοιαζε αιωνιότητα. Και δεν είχα τις ίδιες δεξιότητες επιβίωσης που είχα συνηθίσει να χρησιμοποιώ για να αντεπεξέρχομαι. Έπρεπε να μάθω να ζω τη ζωή με τους όρους της».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα ζητήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει, γράφοντας: «Η καταθλιπτική διαταραχή είναι χάλια. Το ίδιο και το μετατραυματικό στρες και η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Αν έχεις αυτά τα σκ@τ@, ή οτιδήποτε παρόμοιο, δεν είσαι μόνος. Κράτα γερά και, αν δεν σου το είπε κανείς σήμερα, εγώ σε αγαπώ».
Η Πάρις Τζάκσον έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη δύσκολη απόφαση της αποχής από τις ουσίες. Σε ομιλία της στις 11 Οκτωβρίου, είχε παρομοιάσει τη νηφαλιότητα με τροχαίο ατύχημα. «Λέω ότι είναι αστείο, αλλά νιώθω πως το να γίνω νηφάλια ήταν σαν να είχα ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, γιατί όλα όσα είχα στριμώξει στο πίσω κάθισμα ήρθαν μπροστά με τη σύγκρουση και σήμερα μαθαίνω να κινούμαι στη ζωή με τους όρους της», είχε δηλώσει, μιλώντας στην εκδήλωση του Friendly House, που στηρίζει γυναίκες στη διαδικασία αποκατάστασης από τραύματα και εθισμό. Όπως είχε προσθέσει, «δεν πήρα απλώς τη ζωή μου πίσω. Πήρα μια καλύτερη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα