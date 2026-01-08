Στηρίζει Βαρουφάκη η Μουτίδου: Ειλικρινής για τα ναρκωτικά, πέρασε ένα μήνυμα αλήθειας
Δεν είναι επικίνδυνο, γιατί αυτό που σου είπε είναι η αλήθεια, υποστήριξε η ηθοποιός
Στο πλευρό του Γιάνη Βαρουφάκη για τις δηλώσεις που έκανε σε podcast σχετικά με τη χρήση ecstasy και χόρτου προκαλώντας και εισαγγελική παρέμβαση, τάχθηκε η Σοφία Μουτίδου το βράδυ της Τετάρτης με την ίδια να εκθειάζει την «ειλικρίνεια» του επικεφαλής του ΜεΡΑ25.
«Εδώ υπάρχει ένα κομμάτι ειλικρίνειας πολύ μεγάλο. Είμαι υπέρ της ειλικρίνειας ενός δημόσιου προσώπου να βγει και να πει ότι έκανε χρήση ναρκωτικών, κάτι παραβατικό. Στη δημόσια δήλωση είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κάποιος δεν φύτρωσε, γεννήθηκε, πήρε ερεθίσματα, έμπλεξε και ξέμπλεξε. Το θεωρώ πιο ειλικρινές από το να λέμε όχι μπροστά στις κάμερες και πίσω από αυτές να λέμε "α κι εγώ έκανα"» είπε αρχικά στο ΟΡΕΝ.
Στην παρατήρηση της Ελίνας Παπίλα που είχε καλεσμένο τον Δημήτρη Σκαρμούτσο που μίλησε για την περιπέτειά του με την ηρωίνη, η Σοφία Μουτίδου είπε «εδώ μιλάμε για μια περιστασιακή χρήση ecstasy. Το βρίσκω πολύ ειλικρινές και μιλάτε με έναν άνθρωπο που δεν έχει καπνίσει τσιγάρο ή έχει πιει αλκοόλ».
Όσον αφορά, δε, την περιγραφή Βαρουφάκη ότι πήρε ecstasy και μετά είχε πονοκέφαλο, η ηθοποιός αρκέστηκε να σχολιάσει «έχω την εντύπωσή ότι είναι το στιλ του».
Συνεχίζοντας, μάλιστα, υποστήριξε ότι «εγώ δεν διάβασα ως παρότρυνση τα όσα είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης» επιμένοντας ότι «δεν θα πάρεις ecstasy επειδή άκουσες τον Βαρουφάκη, δεν είναι ο λόγος ο Βαρουφάκης. Ήμουν σε σπίτια που έκαναν χρήση χασίς ως φοιτήτρια και πήγαινα σε άλλο δωμάτιο».
«Λεκτικά πέρασε ένα μήνυμα αλήθειας και μη λεκτικά με τη χαρά και την άνεση ήταν σαν να σου έκλεινε το μάτι. Δεν είναι επικίνδυνο γιατί αυτό που σου είπε είναι η αλήθεια» κατέληξε η Σοφία Μουτίδου.
