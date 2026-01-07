Νικήτας Τσακίρογλου για την κατάσταση υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη: Υπάρχει πρόοδος, κινείται
Η ηθοποιός έχει διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα
Θετικές είναι οι εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, η οποία έχει διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ο σύζυγός της, ο Νικήτας Τσακίργλου, εξήγησε ότι παρατηρείται πρόοδος και ότι η ηθοποιός ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, αναλαμβάνοντας δουλειές στο σπίτι. Παρόλα αυτά, δεν έχει την πρόθεση να επιστρέφει επαγγελματικά.
«Όλα καλά και όλα προς ανάρρωση. Δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Συμπεριφέρεται στο σπίτι, οικιακά, άλλωστε η Χρυσούλα πάντοτε πρώτα έβαζε στη ζωή της το σπίτι και μετά την τέχνη», είπε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.
Όσον αφορά στο αν λείπει στη Χρυσούλα Διαβάτη το θέατρο, ο Νικήτας Τσακίρογλου απάντησε αρνητικά, υποστηρίζοντας πως είναι λογικό ένας καλλιτέχνης να μένει μακριά από τη σκηνή, όταν μεγαλώνει. «Δεν νομίζω. Γιατί σε κάποια φάση, όταν μεγαλώνει κανένας, ωριμάζει και σιγά-σιγά αποσύρεται. Αρκετά δούλεψε και σκληρά, γιατί η Χρυσούλα είναι πολυτάλαντο πλάσμα και έκανε και χορό και τραγούδι και επιθεώρηση και πρόζα, όλα. Υπάρχει πρόοδος, κινείται», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
