Νικήτας Τσακίρογλου για το πρόβλημα υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη: Ελπίζω στο θαύμα, της λείπει η θέληση
Είναι μία κατάσταση με αναλαμπές, ρευματοειδής αρθρίτιδα, εξήγησε ο ηθοποιός
Για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η Χρυσούλα Διαβάτη μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου, δηλώνοντας πως ελπίζουν σε ένα θαύμα για να σημειωθεί βελτίωση της κατάστασής της.
Ο σύζυγος της ηθοποιού εξήγησε ότι έχει διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Αφού παρουσίασε τις επιπτώσεις του αυτοάνοσου νοσήματος, τόνισε επίσης ότι της λείπει πλέον η θέληση, με αποτέλεσμα να μην έχει και απαιτήσεις.
Μιλώντας στην εκπομπή «Το'Χουμε», την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ο Νικήτας Τσακίρογλου ανέφερε: «Είναι μία κατάσταση με αναλαμπές. Τι να σου πω; Ελπίζω στο θαύμα. Η επιστήμη σε αυτές τις περιπτώσεις αδυνατεί. Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Αυτή είναι η διάγνωση των γιατρών. Μπήκε στο Ερρίκος Ντυνάν τέσσερις φορές, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα, και αυτό που της δώσανε, δημιούργησε άλλες επιπλοκές, τέλος πάντων. Δε φταίνε οι γιατροί, είναι αυτοάνοσο και είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί».
Ο ηθοποιός επισήμανε ότι το αυτοάνοσο επηρεάζει τα άκρα, με αποτέλεσμα η Χρυσούλα Διαβάτη να είναι κλινήρης. Την ίδια στιγμή όμως έχει επηρεαστεί σημαντικά η ψυχολογία της. «Και όχι μόνο. Και το πνεύμα και τη διάθεση, δημιουργεί και μία κατάθλιψη. Επηρεάζει τόσο πολύ τον οργανισμό που τον καταστρέφει. Τον κάνει ανίκανο», σημείωσε.
Κλείνοντας, ο Νικήτας Τσακίρογλου αποκάλυψε ότι η Χρυσούλα Διαβάτη δεν είναι ο άνθρωπος ήταν κάποτε. «Η Χρυσούλα Διαβάτη δεν έχει καμία απαίτηση. Της λείπει η θέληση. Της λείπει η βούληση. Σωματικά δηλαδή, είναι ανύπαρκτη. Και πνευματικά, κάπως είναι τα πράγματα. Δεν είναι η Χρυσούλα η Διαβάτη. Γι’ αυτό και πιστεύω στο θαύμα. Έχω και φίλους γιατρούς και δεν τους βλέπω και αυτούς αισιόδοξους» κατέληξε.
