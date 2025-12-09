Χρυσούλα Διαβάτη: Είναι στο σπίτι και έχει διαύγεια, είπε ο Νικήτας Τσακίρογλου για την κατάσταση της υγείας της

Νικήτας Τσακίρογλου ανέφερε ότι η Χρυσούλα Διαβάτη διαγνώστηκε με ρευματοειδή αρθρίτιδα.





Πριν από λίγες ημέρες, ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Το'Χουμε» και μετέφερε τις εξελίξεις για την υγεία της: «Είναι μία κατάσταση με αναλαμπές. Τι να σου πω; Ελπίζω στο θαύμα. Η επιστήμη σε αυτές τις περιπτώσεις αδυνατεί. Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Αυτή είναι η διάγνωση των γιατρών. Μπήκε στο Ερρίκος Ντυνάν τέσσερις φορές, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα, και αυτό που της δώσανε, δημιούργησε άλλες επιπλοκές, τέλος πάντων. Δε φταίνε οι γιατροί, είναι αυτοάνοσο και είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί»