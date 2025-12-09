Χρυσούλα Διαβάτη: Είναι στο σπίτι και έχει διαύγεια, είπε ο Νικήτας Τσακίρογλου για την κατάσταση της υγείας της
Η ψυχολογία της μια χαρά είναι, ανέφερε η γυναίκα που φροντίζει την ηθοποιό
Στο σπίτι της παραμένει η Χρυσούλα Διαβάτη και σύμφωνα με τον σύζυγό της, Νικήτα Τσακίρογλου, έχει διαύγεια και αντιλαμβάνεται τα πάντα γύρω της.
Όπως έχει αποκαλύψει ο ηθοποιός, η σύζυγός του αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες μια περιπέτεια με την υγεία της. Πιο αναλυτικά, ο Νικήτας Τσακίρογλου ανέφερε ότι η Χρυσούλα Διαβάτη διαγνώστηκε με ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Σε δηλώσεις που έκανε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τόνισε ότι εκείνος και η ηθοποιός δεν χάνουν την ελπίδα τους και αναμένουν η Χρυσούλα Διαβάτη να ξεπεράσει όσες δυσκολίες αντιμετωπίζει με την υγεία της. Όπως είπε: «Στο σπίτι είναι, τα πόδια της δεν την κρατάνε. Έχει διαύγεια και αντιλαμβάνεται. Η ελπίδα δεν φεύγει ποτέ, ελπίζω ότι η επιστήμη, ο Χριστός και η Παναγία, που πιστεύουμε πολύ θα μας βοηθήσει να ξαναβρούμε την υγεία μας».
Στη συνέχεια, μίλησε στην εκπομπή και η γυναίκα που φροντίζει την ηθοποιό, αναφέροντας ότι την επισκέπτεται το εγγόνι της και ότι η ψυχολογία της είναι καλή: «Έρχεται το εγγόνι της και τη βλέπει. Τώρα είναι καλύτερα. Η ψυχολογία της μια χαρά είναι».
Πριν από λίγες ημέρες, ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Το'Χουμε» και μετέφερε τις εξελίξεις για την υγεία της: «Είναι μία κατάσταση με αναλαμπές. Τι να σου πω; Ελπίζω στο θαύμα. Η επιστήμη σε αυτές τις περιπτώσεις αδυνατεί. Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Αυτή είναι η διάγνωση των γιατρών. Μπήκε στο Ερρίκος Ντυνάν τέσσερις φορές, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα, και αυτό που της δώσανε, δημιούργησε άλλες επιπλοκές, τέλος πάντων. Δε φταίνε οι γιατροί, είναι αυτοάνοσο και είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί»
