Νίκος Γκάνος μετά τον αποκλεισμό του για δεύτερη χρονιά από τον εθνικό τελικό της Eurovision: Δεν ξέρω τι έφταιξε
Ο τραγουδιστής ήταν μεταξύ των 13 καλλιτεχνών που αποκλείστηκαν
O Νίκος Γκάνος ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που δεν κατάφεραν να κερδίσουν μια θέση στον εθνικό τελικό της Eurovision. Ο τραγουδιστής, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υπέβαλε συμμετοχή χωρίς όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα, δήλωσε μέσα από ένα βίντεο στο TikTok πως δεν ξέρει τι έφταιξε και δεν προκρίθηκε.
Όπως τόνισε ο Νίκος Γκάνος, ήταν πεπεισμένος ότι με το κομμάτι που υπέγραψε ο Claydee θα είχε την ευκαιρία να διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας.
Λίγο πριν παρουσιαστούν οι 28 φιναλίστ μέσα από την ειδική εκπομπή της ΕΡΤ Sing for Greece, ο τραγουδιστής απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους στο Tik Tok για να τους ενημερώσει ότι δεν είναι ανάμεσα στους υποψήφιους. Πιο αναλυτικά, είπε: «Για σας παιδιά χρόνια πολλά καλή χρονιά σε όλους. Επειδή αρκετοί με ρωτάτε αν πέρασα στον εθνικό τελικό πώς τα έχω πάει κλπ, να σας πω ότι σε λίγο θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στην ΕΡΤ, αλλά ήθελα να σας πω λοιπόν ότι εγώ δεν πέρασα ούτε φέτος. Δεν ξέρω τι έφταιξε, πραγματικά το κομμάτι... όχι ότι είναι δικό μου, αλλά ο Claydee είναι ένας φοβερός παραγωγός και συνθέτης ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά. Έχει κάνει πολλές επιτυχίες στο εξωτερικό, έχει μπει η μουσική του στο fast and furius την ταινία, έχει κάνει billion streams, πάρα πολλές επιτυχίες, κομμάτια όπως με την Ελένη Φουρέιρα το Loquita, το Last Summer το δικό μας».
Δείτε το βίντεο που ανέβασε
Στη συνέχεια, ανέφερε πως ήταν βέβαιος ότι θα καταφέρει να βρεθεί στον εθνικό τελικό της Eurovision. «Γενικά είναι ένας παραγωγός που είναι πάρα πολύ ταλαντούχος και το κομμάτι που είχαμε φτιάξει φέτος ήταν φανταστικό. Πραγματικά, φανταστικό. Μακάρι να μπορούσατε να το ακούσετε. Δεν ξέρω γιατί δεν περάσαμε λοιπόν. Ήμασταν σίγουροι ότι θα έχουμε μια θέση στους 28 η αλήθεια είναι αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεν πειράζει. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνιζόμενους για την Ελλάδα, να κερδίσει ο καλύτερος. Να πω και καλή επιτυχία στον Claydee που θα είναι με την Κύπρο, με την Αντιγόνη και περιμένω να ακούσω τα 28 κομμάτια, φιλιά πολλά», κατέληξε.
Δείτε το βίντεο που ανέβασε
@nikosgkanosofficial
«Billions streams & Hollywood... αλλά ΕΚΤΟΣ Eurovision» #singforgreece #eurovision #eurovisiongreece #eurovision2026 #gkanos♬ original sound - Nikos Ganos
