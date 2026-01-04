Τα τελευταία λόγια του Γιώργου Παπαδάκη στο «Καλημέρα Ελλάδα»: Ευχαριστώ που με κάνατε άνθρωπο της διπλανής πόρτας είχε πει, δακρυσμένος

Στη συνέχεια είχε ευχαριστήσει το κανάλι και τους συνεργάτες του, λέγοντας: «

».

Ιδιαίτερη αναφορά είχε κάνει και στη διοίκηση του σταθμού, σημειώνοντας: «







», φράση που είχε επαναλάβει για τελευταία φορά, πέφτοντας στις αγκαλιές των συνεργατών του.

Από την πλευρά του ΑΝΤ1, ο Στρατής Λιαρέλης είχε προσφέρει στον Γιώργο Παπαδάκη ένα μεγάλο πορτρέτο με φωτογραφίες από τη μακρόχρονη πορεία του στο «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ ο Γιώργος Λεβέντης είχε δηλώσει: «

».

Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1 σε εσάς στους φίλους και συνεργάτες μου τα αδέρφια μου με τον σεβασμό που έχω απέναντι τους. Θέλω κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω που με κάνατε να νιώσω όχι σημαντικός αλλά άνθρωπος της διπλανής πόρτας που του ανοίγατε την πόρτα για να τον βάζετε στο σπίτι σαςΘοδωρή Κυριακού ευχαριστώ, άξιε συνεχιστή του Μίνωα Κυριακού που με έσπρωξε να κάνω αυτό που ονειρευόμουν ώστε 34 χρόνια να με αντέξετε. Καλημέρα Ελλάδα για τελευταία φορά, έχετε την αγάπη μου και την εκτίμησή μου και τον σεβασμό μου. Καλημέρα ΕλλάδαΓυρίζουμε σελίδα αλλά έχουμε σπουδαία πράγματα να κάνουμε μαζί