Τα τελευταία λόγια του Γιώργου Παπαδάκη στο «Καλημέρα Ελλάδα»: Ευχαριστώ που με κάνατε άνθρωπο της διπλανής πόρτας είχε πει, δακρυσμένος
Ο γνωστός δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια
Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης, έξι μήνες μετά το φινάλε του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», που παρουσίαζε για 34 ολόκληρα χρόνια.
Ο γνωστός δημοσιογράφος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου. Ο Γιώργος Παπαδάκης μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό νοσοκομείο, καθώς υπέστη σοβαρή ανακοπή. Οι γιατροί έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Στις 4 Ιουλίου, ο δημοσιογράφος είχε αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό του «Καλημέρα Ελλάδα» εμφανώς συγκινημένος, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο 34 ετών συνεχούς παρουσίας στην ίδια ζώνη και στο ίδιο τηλεοπτικό κανάλι.
Συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές είχαν εκτυλιχθεί στο πλατό της εκπομπής, όταν ο δημοσιογράφος είχε αποχαιρετήσει οριστικά το «Καλημέρα Ελλάδα». Παρότι στην έναρξη της τελευταίας εκπομπής είχε ζητήσει από τους συνεργάτες του «βοηθήστε με να μην συγκινηθώ», δεν είχε καταφέρει να συγκρατήσει τα δάκρυά του τη στιγμή που είχε πει για τελευταία φορά «Καλημέρα Ελλάδα», με την αυλαία να πέφτει υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ξανά Μαζί (Αυλαία και πάμε)» της Αρλέτας.
«Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή για αυτή την οικογένεια που θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου. Η συγκίνηση είναι μια υπόθεση που στην τηλεόραση πραγματικά δεν δείχνει τα πραγματικά συναισθήματα. Είναι εύκολο να συγκινηθείς στην τηλεόραση», είχε αναφέρει αρχικά ο Γιώργος Παπαδάκης.
Στη συνέχεια είχε ευχαριστήσει το κανάλι και τους συνεργάτες του, λέγοντας: «Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1 σε εσάς στους φίλους και συνεργάτες μου τα αδέρφια μου με τον σεβασμό που έχω απέναντι τους. Θέλω κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω που με κάνατε να νιώσω όχι σημαντικός αλλά άνθρωπος της διπλανής πόρτας που του ανοίγατε την πόρτα για να τον βάζετε στο σπίτι σας».
Ιδιαίτερη αναφορά είχε κάνει και στη διοίκηση του σταθμού, σημειώνοντας: «Θοδωρή Κυριακού ευχαριστώ, άξιε συνεχιστή του Μίνωα Κυριακού που με έσπρωξε να κάνω αυτό που ονειρευόμουν ώστε 34 χρόνια να με αντέξετε. Καλημέρα Ελλάδα για τελευταία φορά, έχετε την αγάπη μου και την εκτίμησή μου και τον σεβασμό μου. Καλημέρα Ελλάδα», φράση που είχε επαναλάβει για τελευταία φορά, πέφτοντας στις αγκαλιές των συνεργατών του.
Από την πλευρά του ΑΝΤ1, ο Στρατής Λιαρέλης είχε προσφέρει στον Γιώργο Παπαδάκη ένα μεγάλο πορτρέτο με φωτογραφίες από τη μακρόχρονη πορεία του στο «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ ο Γιώργος Λεβέντης είχε δηλώσει: «Γυρίζουμε σελίδα αλλά έχουμε σπουδαία πράγματα να κάνουμε μαζί».
