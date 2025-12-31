Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Νικολέτα Βλαβιανού: Αν γυρνούσα πίσω τον χρόνο δεν θα γινόμουν ξανά ηθοποιός
Οι συνθήκες έχουν γίνει πολύ δύσκολες πια στη δουλειά μας, σχολίασε η ηθοποιός
Στην πορεία της στον χώρο της υποκριτικής αναφέρθηκε η Νικολέτα Βλαβιανού, δηλώνοντας πως αν είχε τη δυνατότητα να γυρίσει τον χρόνο πίσω δεν θα επέλεγε ξανά να γίνει ηθοποιός.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση της με το θέατρο, τις επαγγελματικές συνθήκες στον καλλιτεχνικό χώρο και τις επιλογές που θα έκανε αν είχε τη δυνατότητα να γυρίσει τον χρόνο πίσω.
Αρχικά, η Νικολέτα Βλαβιανού εξήγησε γιατί δεν θα επέλεγε εκ νέου το επάγγελμα του ηθοποιού, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα στον χώρο: «Αν γυρνούσα πίσω τον χρόνο δεν θα γινόμουν ξανά ηθοποιός, λόγω επαγγελματικών συνθηκών, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Αλλά τώρα, σ’ αυτό που είμαι, πρέπει να το φάω καλά για να το χορτάσω, στην επόμενη να μην είμαι».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός στάθηκε στην αγάπη που τρέφει για το θέατρο, αλλά και στις απαιτητικές συνθήκες εργασίας που, όπως τόνισε, έχουν οδηγήσει πολλούς καλλιτέχνες να δημιουργούν τις δικές τους παραγωγές, ώστε να έχουν τον έλεγχο των επιλογών τους: «Πιο πολύ μ’ αρέσει το θέατρο, απ’ όλα, αλλά το θέλω με τις συνθήκες που θέλω. Οι συνθήκες έχουν γίνει πολύ δύσκολες πια στη δουλειά μας, γι’ αυτό και κάνουμε και δικές μας δουλειές. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε και όχι αυτά μόνο που μας θέλουν. Είναι δύσκολα αλλά η ζωή για εμένα είναι ένα μεγάλο φρούτο, ωραίο και ζουμερό και πρέπει να το φας. Δεν σταματάω, δεν πρόκειται να σταματήσω. Γιατί αυτό με γεμίζει, αυτό μου αρέσει».
