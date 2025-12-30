Τζόυς Ευείδη: Το χειρότερο μου πράγμα είναι ο έρωτας, δεν είμαι καλά όταν είμαι ερωτευμένη



Η Τζόυς Ευείδη είπε για τον έρωτα στη ζωή της: «Το χειρότερο μου πράγμα είναι ο έρωτας. Μου πήρε πολλά χρόνια για να το καταλάβω. Δεν είμαι καλά όταν είμαι ερωτευμένη, δεν πετάω, σούρνομαι. Με πιάνουν όλα, πως δεν τα έχω κάνει σωστά και έπρεπε να τα έχω κάνει αλλιώς, σκέφτομαι πολύ και είναι λάθος. Δεν είμαι από αυτούς που με καμαρώνω».

