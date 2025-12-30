Η Κάθι Γκρίφιν χαρακτήρισε τον εκλιπόντα αδερφό της «παιδόφιλο» - Δεν το ξεπερνάς ποτέ, είπε
Η κωμικός αναφέρθηκε στον εθισμό του αδερφού της στα ναρκωτικά και τη βίαιη συμπεριφορά του, προσθέτοντας ότι πιθανότατα έπασχε από αδιάγνωστη ψυχική ασθένεια
Σε αποκαλύψεις για τον εκλιπόντα μεγαλύτερο αδερφό της προχώρησε η Κάθι Γκρίφιν, μιλώντας για καταγγελίες κακοποίησης και παιδοφιλίας που, όπως λέει, επηρέασαν καθοριστικά τη ζωή της και τις οικογενειακές της σχέσεις.
Η 65χρονη κωμικός εξήγησε ότι αποφάσισε να ανοίξει δημόσια ένα θέμα για το οποίο είχε μιλήσει ελάχιστα στο παρελθόν, κυρίως στο πρώτο της βιβλίο «Official Book Club Selection: A Memoir According to Kathy Griffin», τονίζοντας ότι τότε η επιλογή της αυτή είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την οικογένειά της. Η νέα της τοποθέτηση έγινε μέσα από βίντεο που ανάρτησε στο κανάλι της στο YouTube.
Αφορμή για την εξομολόγηση αποτέλεσε, όπως ανέφερε, η σκέψη της γύρω από οικογενειακές τραγωδίες, με αναφορά και στη δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης για δύσκολες οικογενειακές εμπειρίες. Η Κάθι Γκρίφιν δήλωσε ότι είναι η μικρότερη από πέντε αδέρφιά της και ότι οι γονείς της, Τζον και Μάγκι, είχαν γίνει γνωστοί στο κοινό και μέσα από το ριάλιτι «Kathy Griffin: My Life on the D-List». Αναφερόμενη στον μεγαλύτερο αδερφό της, Κένεθ, ο οποίος έχει πλέον πεθάνει, είπε ότι ήταν εθισμένος στο κρακ, ζούσε στον δρόμο και είχε εξαιρετικά βίαιη συμπεριφορά, προσθέτοντας ότι πιθανότατα έπασχε από αδιάγνωστη ψυχική ασθένεια.
Όπως ανέφερε, οι γονείς της πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους προσπαθώντας να τον βοηθήσουν. Η ίδια, ωστόσο, είπε ότι είχε αντιληφθεί τα σοβαρά προβλήματα από πολύ νωρίς. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι σε ηλικία μόλις 10 ετών, η πρώτη σύζυγος του αδερφού της, της είχε εκμυστηρευτεί ότι τη χτυπούσε άγρια, περιγράφοντας περιστατικά ακραίας βίας. Ανάμεσά τους, όπως είπε, περιλαμβάνονταν και στιγμές κατά τις οποίες την έσπρωχνε γυμνή στο δρόμο μετά από ξυλοδαρμό.
Η κωμικός παραδέχτηκε ότι, αν και σήμερα θα φαινόταν παράλογο σε πολλούς το να μοιραστεί μια τέτοια εμπειρία με ένα παιδί, δεν σχολίασε αρνητικά την απόφαση της πρώην νύφης της να της μιλήσει για όσα βίωνε. Τα γεγονότα αυτά, όπως είπε, οδήγησαν σε πολυετείς αποστάσεις και ρήξεις μέσα στην οικογένεια.
Σε άλλο σημείο της εξομολόγησής της, η Γκρίφιν υποστήριξε ότι αργότερα έμαθε πως ο αδερφός της είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τουλάχιστον ένα αγόρι και ένα κορίτσι. «Το να είναι ο μεγαλύτερος αδερφός σου παιδόφιλος είναι κάτι που δεν το ξεπερνάς ποτέ», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δεν με ένοιαζε που ήταν αίμα μου. Δεν ήθελα να τον προστατεύσω. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν αυτά τα παιδιά».
Η Γκρίφιν ξεκαθάρισε ότι οι αναφορές της αφορούν αποκλειστικά τον Κένεθ και όχι τα υπόλοιπα αδέρφια της. Όπως είπε, είχε δύο ακόμη αδερφούς, εκ των οποίων ο ένας έχει επίσης πεθάνει, ενώ με τον αδερφό της Τζον διατηρεί στενή σχέση και είναι ο μοναδικός εν ζωή αδερφός της.
Kathy Griffin Makes Rare Comments About Her Late Brother Who She Says Was a ‘Pedophile’: ‘You Don't Get Over It' https://t.co/UKxDpQQ5Zs— People (@people) December 30, 2025
