Τσιμτσιλή για Καινούργιου και Συνατσάκη: Όταν είμαστε επαγγελματίες και βάζουμε την υπογραφή μας κάπου, οφείλουμε να ξέρουμε τι είναι αυτό
Η παρουσιάστρια σχολίασε την τοποθέτηση της Κατερίνας Καινούργιου, που δήλωσε ότι δεν γνώριζε για την προβολή ρεπορτάζ στην εκπομπή της, που έφερε σε δύσκολη θέση τη Μαίρη Συνατσάκη
Με αφορμή τη δημόσια τοποθέτηση της Κατερίνας Καινούργιου απέναντι στη Μαίρη Συνατσάκη για ένα παλαιότερο τηλεοπτικό ρεπορτάζ που είχε προβληθεί την περίοδο της εγκυμοσύνης της τελευταίας, η Σταματίνα Τσιμτσιλή στάθηκε στην τοποθέτηση της παρουσιάστριας, που ανέφερε ότι δεν γνώριζε για την προβολή του σχετικού θέματος στην εκπομπή της.
Το πρωί της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από το «Happy Day» σχολίασε την απάντηση της Κατερίνας Καινούργιου στη Μαίρη Συνατσάκη, που δήλωσε ότι έκανε unfollow την παρουσιάστρια, καθώς σε εκπομπή της είχαν ζητήσει από πρώην συντρόφους της YouTuber να σχολιάσουν την είδηση της εγκυμοσύνης της.
Η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε ότι ένιωσε άβολα τότε με την προβολή των συγκεκριμένων δηλώσεων, προσθέτοντας ότι είδε το θέμα για πρώτη φορά στον αέρα, όταν ήταν πια αργά. Από τη μεριά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή δήλωσε ότι μία παρουσιάστρια με την εμπειρία της Κατερίνας Καινούργιου θα έπρεπε να είναι νωρίτερα ενήμερη.
Πιο αναλυτικά είπε: «Νομίζω ότι είναι η εγκυμοσύνη που είσαι λίγο πιο ευαίσθητη. Σε αυτό εγώ έχω μια διαφωνία με την Κατερίνα ως προς τι. Όταν είσαι μια παρουσιάστρια με την εμπειρία και τη διαδρομή της Κατερίνας, ακόμα κι αν δεν είχες καμία ενημέρωση για το τι παίζεται στην εκπομπή σου, δεν χρειάζεται να το πεις. Το ότι η εκπομπή της είναι διαφορετική φέτος σε σχέση με πέρυσι, είναι κάτι που το είπε και ο Τσουρός στο σχόλιό του, είναι κάτι που στα μάτια των συναδέλφων φαίνεται, ότι έχει τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης σε όλα τα θέματα. Και η ίδια δεν μπλέκεται και σε λόγια, σε απαντήσεις, σε ανταπαντήσεις. Και δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με την εγκυμοσύνη της. Είναι το στήσιμο της εκπομπής. Αλλά από κει και πέρα, όταν κάτι παίζεται στην εκπομπή σου, ακόμα κι αν εκτεθείς μία φορά και δεν το ξέρεις, μετά απαιτείς. Και λες, δηλαδή αν εμένα μια φορά η Μαίρη Παλιαλέξη δεν μου έχει τους τίτλους για ένα βίντεο και δω ότι είναι κάτι στον αέρα που δεν μου αρέσει, θα της πω “Μαίρη μου, την άλλη φορά θέλω να ξέρω”. Θέλω να δω».
Στη συνέχεια, η Σταματίνα Τσιμτσιλή πρόσθεσε: «Ακούω αυτό που λέει η Κατερίνα, σου λέω, στο κομμάτι αυτό με τη σκαλέτα έχω αυτή τη διαφωνία, γιατί όταν είμαστε επαγγελματίες και βάζουμε την υπογραφή μας κάπου, οφείλουμε να ξέρουμε τι είναι αυτό. Αλλά συμφωνώ με την Κατερίνα ότι και η Μαίρη δίνει συνέντευξη, συχνά θα μπορούσε να το πει σε μια άλλη χρονική στιγμή».
Κλείνοντας το σχόλιό της, στάθηκε και στη συναισθηματική φόρτιση της περιόδου που διανύει η Κατερίνα Καινούργιου λόγω της εγκυμοσύνης της: «Το Κατερινάκι μας είναι στην πιο ωραία φάση της ζωής της, και νομίζω ότι όντως λίγο και οι ορμόνες, λίγο και η εγκυμοσύνη την έκαναν να στεναχωρηθεί περισσότερο. Καλά έκανε και υπερασπίστηκε τον εαυτό της και είπε ότι θα μπορούσε να το θυμίσει σε μια άλλη χρονική στιγμή, δεν διαφωνώ. Στο κομμάτι της εκπομπής σου λέω, θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο στα μάτια και των συναδέλφων και των τηλεκριτικών και των τηλεθεατών ότι φέτος έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε όλα τα θέματα».
Το unfollow και η απάντηση της Κατερίνας Καινούργιου
Από την πλευρά της, η Μαίρη Συνατσάκη εξήγησε δημόσια τον λόγο που είχε κάνει unfollow την Κατερίνα Καινούργιου σε συνέντευξή της στο κανάλι του Fipster στο Youtube, λέγοντας: «Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατερίνα Καινούργιου και την τότε παρέα της να λέει “εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη”. Και είμαι εγώ στο καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά. Και μάλιστα τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η Κατερίνα “άβολο, αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι απάντησαν”. Και είμαι σε φάση γιατί; Γιατί το έπαιξες; Γιατί το έκανες; Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους; Από πού και ως πού; Ξέρεις τι σχέση έχω μαζί τους; Ξέρεις τι έχει προηγηθεί; Από πού και ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρεις σε αυτή τη θέση; Και έγινε το unfollow».
Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε τη δική της απάντηση μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», σημειώνοντας: «Είχε δίκιο η Μαίρη, πραγματικά ήταν ό,τι πιο άβολο έχει γίνει. Θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει το συγκεκριμένο βίντεο - πάνε 3,5 χρόνια αν δεν κάνω λάθος - και να παθαίνω σοκ. Ένας παρουσιαστής φέρει την ευθύνη της εκπομπής, ειδικά όταν είναι ο κεντρικός παρουσιαστής. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή τότε υπήρχε μια άλλη κατάσταση από αυτή που υπάρχει τώρα, δεν είχα τόσο πολύ την επιμέλεια της εκπομπής, δεν είχα τον πρώτο λόγο στην εκπομπή. Θα μου πεις κακώς Κατερίνα, παρουσιάστρια δεν είσαι; Κι όμως συμβαίνει και συμβαίνει και σε πάρα πολλούς παρουσιαστές. Στην προηγούμενη κατάσταση που υπήρχε δεν με έπαιρνε να πω και πάρα πολλά. Θυμάμαι την συγκεκριμένη μέρα ότι η μόνη ενημέρωση που είχα για το θέμα ήταν ότι έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για την εγκυμοσύνη της Μαίρης Συνατσάκη. Αυτό. Και ξαφνικά βλέπω στον αέρα να παίζει αυτό το πράγμα. Παθαίνω σοκ, έχω ασπρίσει... Υπήρχε μια διαφωνία με την τότε από πάνω συνθήκη. Αποφάσισαν εκείνοι. Με βοήθησαν και πάρα πολύ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν έχει να κάνει, αλλά έχουν γίνει πολλά λάθη και φταίω γιατί δεν έχω πατήσει πόδι αλλά αυτό ήταν από αυτά που δεν έχω αντιληφθεί ότι θα γίνουν. Έγινε κι από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε λίγο να τα μπαλώσουμε και να συνεχίσω κανονικά. Επικράτησε ένας χαμός μετά. Το λάθος έγινε τότε. Προσπάθησα να δείξω στον αέρα ότι έχω ενοχληθεί. Πολλές φορές τσακωνόμουν με την τότε συνθήκη πολύ. Το θέμα είναι βρε Μαίρη μου, γιατί όλο αυτό μετά από 3,5 χρόνια; Αυτό με στενοχώρησε. Θα μπορούσες να μου στείλεις ένα μήνυμα. Τώρα που είμαι κι εγώ στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης μου κι έχεις νιώσει να σε στεναχωρούν αφού κι εγώ το είχα κάνει, για ποιο λόγο να βγεις τώρα στον Fipster να το θυμίσεις και να κάνεις κάτι τέτοιο; Για εμένα αυτό είναι πολύ χειρότερο. Αυτή είναι η απόψή μου. Από εκεί και πέρα αν έκρινε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να "χτυπήσει" εμένα, δικαίωμά της. Ήξερε την κατάσταση, ότι για κάποια θέματα μπορεί να μην αποφασίζω εγώ. Γιατί το κάνεις τώρα;».
