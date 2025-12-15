Φοίβος για τη λήξη της συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή: Στενοχωρήθηκα γιατί ήμασταν 17 χρόνια μαζί





Σε συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος στην εκπομπή «Xmas Stars» του ΚΛΙΚ FM, αποκάλυψε μάλιστα τα λόγια που είπε στη Δέσποινα Βανδή, όταν εκείνη του ανακοίνωσε την απόφασή της να τερματίσει την πολυετή συνεργασία τους.



Συγκεκριμένα, ο Φοίβος ανέφερε: «Την αγαπούσα πάρα πολύ τη Δέσποινα και την αγαπάω. Εκεί μπορεί να στεναχωρήθηκα λίγο γιατί ακριβώς 17 χρόνια είναι μία ολόκληρη ζωή. Είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Πραγματικά, εγώ αισθανόμουν σαν να είναι η προέκτασή μου η Δέσποινα. Εντάξει, τι να κάνουμε... Είχε πολύ άγχος όταν πήρε αυτή την απόφαση. Εγώ της είπα ότι "δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, μια χαρά θα πας, να σκίζεις"».



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης εξήγησε ποιο είναι το πραγματικό του όνομα: «Οι γονείς μου ήθελαν να με βαφτίσουν Φοίβο, αλλά εκείνη την εποχή η Εκκλησία δεν δεχόταν να βαφτίσει κάποιον με μη χριστιανικό όνομα, οπότε αναγκαστικά με βάφτισαν Βαγγέλη, που ήταν Ευάγγελος, που ήταν το όνομα ενός εκ των δύο παππούδων μου. Και στη συνέχεια πήγανε και με δικαστική πράξη και μου προσέθεσαν το Φοίβος. Δεν με έχει φωνάξει ποτέ κανένας Βαγγέλη. Μόνο ο παππούς μου ο Βαγγέλης με φώναζε Βαγγέλη», είπε.Όσον αφορά στη δουλειά του, δήλωσε πως ήταν για πολλά χρόνια απολύτως αφοσιωμένος σε αυτή, σε σημείο που έχανε τις στιγμές με την οικογένειά του και τους φίλους του για να είναι στο στούντιο: «Για τουλάχιστον 10 χρόνια Χριστούγεννα - Πάσχα έκανα μέσα στο στούντιο. Κοιμόμασταν μέσα στο στούντιο. Και Πρωτοχρονιά και τα πάντα. Δεν ήθελα να βγαίνω γενικώς. Κάποιες στιγμές που αναγκαστικά έβγαινα για φαγητό, έβλεπα ότι υπάρχει κόσμος εκτός του στούντιο και μου δημιουργούσε περίεργα συναισθήματα τα οποία κάποια στιγμή τα έκανα και σε τραγούδι».Τέλος, για την αμφισβήτηση που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, τόνισε: «Η αμφισβήτηση είναι το βασικότερο πράγμα που βίωνα σε όλη μου την καριέρα. Δηλαδή, μονίμως κάθε τραγούδι που έβγαζα... με είχαν ονομάσει τον καταστροφέα του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής μουσικής, με λέγανε σατανιστή, με λέγανε κλέφτη. Έχω ακούσει απίστευτα πράγματα».