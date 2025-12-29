Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας: Επιλέξτε τη ζωή αντί για το αντίθετο, είπε
Η ζωή είναι πολύ καλύτερη, μοιράστηκε ο ηθοποιός μέσα από ένα βίντεο
Πενήντα χρόνια νηφαλιότητας γιόρτασε ο Άντονι Χόκινς και μοιράστηκε μέσα από ένα βίντεο μερικές από τις σκέψεις του για το σημαντικό ορόσημο στη ζωή του.
Καθισμένος σε μια πολυθρόνα ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός απευθύνθηκε στους θαυμαστές του και περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι ήταν εθισμένος στο αλκοόλ. Την ίδια στιγμή κάλεσε όσους βιώνουν κάτι αντίστοιχο να μη διστάσουν να ζητήσουν βοήθεια, αφού όπως είπε, «η ζωή είναι πολύ καλύτερη».
«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά», είπε αρχικά ο ηθοποιός για τα χρόνια που έπινε μέσα από το βίντεο στο Instagram. «Πριν από 50 χρόνια, σαν σήμερα, παραλίγο να σκοτωθώ. Οδήγησα το αυτοκίνητό μου σε ένα μεθυσμένο black-out. Έτσι ήταν τότε. Συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι διασκέδαζα υπερβολικά. Αυτό λεγόταν αλκοολισμός», πρόσθεσε.
Ο Χόπκινς προέτρεψε όποιον αντιμετωπίζει παρόμοιες δυσκολίες να ζητήσει βοήθεια. «Οπότε, όποιος εκεί έξω έχει ένα μικρό πρόβλημα με το να το παρακάνει με το αλκοόλ, να το κοιτάξει», είπε. «Γιατί η ζωή είναι πολύ καλύτερη. Έτσι σταμάτησα. Χωρίς να καυχιέμαι, ζήτησα βοήθεια, και πριν από 50 χρόνια, σαν σήμερα, αυτό ήταν το τέλος».
Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Χόπκινς αναφέρθηκε στα επικείμενα 88α γενέθλιά του. «Χωρίς να θέλω να κάνω χαλάστρα», είπε, «σας εύχομαι απλώς ό,τι καλύτερο. Επιλέξτε τη ζωή αντί για το αντίθετο. Ζωή, ζωή και περισσότερη ζωή. Επίσης, σε δύο μέρες θα γίνω 88. Οπότε ίσως έκανα κάτι σωστά, δεν ξέρω».
