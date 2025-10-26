Ο Άντονι Χόπκινς περιέγραψε τη στιγμή που κατάλαβε ότι ήταν αλκοολικός: Θα μπορούσα να έχω σκοτώσει κάποιον, είπε
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός τόνισε ότι η απόφαση να ζητήσει βοήθεια ήρθε έπειτα από ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη - Τον περασμένο Δεκέμβριο γιόρτασε 49 χρόνια νηφαλιότητας
Την καθοριστική στιγμή που συνειδητοποίησε ότι ήταν αλκοολικός θυμήθηκε ο Άντονι Χόπκινς, εξηγώντας πως θα μπορούσε να προκαλέσει ένα μοιραίο ατύχημα, καθώς οδηγούσε μεθυσμένος.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο podcast «The Interview» των New York Times, με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του «We Did OK, Kid», ο 87χρονος ηθοποιός αποκάλυψε πώς βρέθηκε σε κατάσταση μέθης να οδηγεί χωρίς να έχει ιδέα πού πηγαίνει — και τότε αντιλήφθηκε πως θα μπορούσε να σκοτώσει κάποιον ή τον εαυτό του.
«Ήμουν μεθυσμένος και οδηγούσα το αυτοκίνητό μου εδώ στην Καλιφόρνια, χωρίς να έχω καμία ιδέα πού πηγαίνω. Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να σκοτώσω κάποιον — ή τον εαυτό μου, για τον οποίο, τότε, δεν με ένοιαζε ιδιαίτερα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Συνήλθα και είπα σε έναν πρώην μάνατζέρ μου, σε ένα πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς: “Χρειάζομαι βοήθεια”».
Ο Χόπκινς θυμήθηκε ότι τότε κοίταξε το ρολόι του και είδε πως ήταν ακριβώς 11 το πρωί: «Αυτό είναι το ανατριχιαστικό σημείο. Μια βαθιά, δυνατή φωνή μέσα μου είπε: “Όλα τελείωσαν. Τώρα μπορείς να αρχίσεις να ζεις. Και όλα αυτά είχαν έναν σκοπό, μην ξεχάσεις ούτε στιγμή από όλα αυτά”».
Ο ηθοποιός εξήγησε ότι αυτή η φωνή εξαφάνισε εντελώς την επιθυμία του για αλκοόλ: «Η ανάγκη για ποτό με εγκατέλειψε. Δεν έχω θεωρίες γι’ αυτό, εκτός από το ότι ήταν μια θεία δύναμη ή μια ενέργεια που όλοι έχουμε μέσα μας από τη γέννησή μας — η ίδια δύναμη της ζωής. Είναι μια συνειδητότητα πιστεύω. Αυτό ξέρω μόνο».
Αναφερόμενος στους λόγους που τον οδήγησαν στο ποτό, παραδέχτηκε ότι ζούσε σε έναν «μοναχικό παιδικό κόσμο» και πως το αλκοόλ λειτουργούσε σαν καταφύγιο. «Έπινα για να σβήσω αυτή τη δυσφορία, γιατί με έκανε να νιώθω σημαντικός», δήλωσε.
«Ξέρεις, το ποτό είναι φανταστικό, γιατί σε κάνει να νιώθεις αμέσως ότι βρίσκεσαι αλλού. Οι ηθοποιοί τότε —ο Πίτερ Ο’Τουλ, ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, όλοι— έπιναν. Θυμάμαι αυτές τις νύχτες, να σκέφτομαι: “Αυτή είναι η ζωή. Είμαστε επαναστάτες, είμαστε εκτός συστήματος, μπορούμε να γιορτάζουμε”. Αλλά, στο πίσω μέρος του μυαλού, ήξερα: “Αυτό θα σε σκοτώσει”. Όλοι εκείνοι οι συνάδελφοι δεν ζουν πια» ανέφερε.
Ο Άντονι Χόπκινς τόνισε ότι νιώθει ευγνώμων που είναι ακόμη ζωντανός: «Η ζωή έχει τεράστιες δυσκολίες και πρέπει να τις προσέχεις. Αλλά, πλησιάζοντας τα 88, ξυπνάω κάθε πρωί και σκέφτομαι: “Είμαι ακόμα εδώ. Πώς γίνεται;”. Δεν ξέρω. Ό,τι κι αν με κρατά εδώ, το ευχαριστώ πολύ».
Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ο ηθοποιός γιόρτασε ένα σημαντικό ορόσημο: 49 χρόνια νηφαλιότητας. «Σαν σήμερα, πριν από 49 χρόνια, σταμάτησα», είπε σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram στις 29 Δεκεμβρίου και συμπλήρωσε: «Και περνούσα υπέροχα — μέχρι που συνειδητοποίησα ότι είχα μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν θυμόμουν τίποτα και οδηγούσα μεθυσμένος. Τότε, εκείνη τη μοιραία μέρα, κατάλαβα ότι χρειαζόμουν βοήθεια. Και τη ζήτησα. Τηλεφώνησα σε μια ομάδα ανθρώπων σαν εμένα — αλκοολικών. Και αυτό ήταν. Νηφάλιος. Έχω περάσει πιο όμορφα αυτά τα 49 χρόνια από ποτέ».
