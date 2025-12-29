Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το 2025 ήταν πραγματικά η πιο σημαντική χρονιά της ζωής μου
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το 2025 ήταν πραγματικά η πιο σημαντική χρονιά της ζωής μου
Η αθλητικογράφος ανάρτησε φωτογραφίες με τις πιο σημαντικές στιγμές του έτους
Το 2025 ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, σημειώνοντας πως η φετινή χρονιά ήταν η πιο σημαντική της ζωής της.
Μέσα από κολάζ εικόνων που ανάρτησε η αθλητικογράφος στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους τις πιο ευχάριστες στιγμές του έτους. Σε πολλά στιγμιότυπα εμφανίζεται ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν, ενώ από τις φωτογραφίες δεν έλειπε το θετικό τεστ εγκυμοσύνης της, υπερηχογράφημα κατά τη διάρκεια της κύησης, στιγμιότυπα από το μαιευτήριο όταν γεννήθηκε το παιδί της, και άλλες εικόνες με τον γιο της.
Θέλοντας να εξηγήσει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πόσο καθοριστική ήταν η χρονιά για εκείνη, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Μια χρονιά γεμάτη ευλογίες. Πραγματικά η πιο σημαντική χρονιά της ζωής μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Μέσα από κολάζ εικόνων που ανάρτησε η αθλητικογράφος στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους τις πιο ευχάριστες στιγμές του έτους. Σε πολλά στιγμιότυπα εμφανίζεται ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν, ενώ από τις φωτογραφίες δεν έλειπε το θετικό τεστ εγκυμοσύνης της, υπερηχογράφημα κατά τη διάρκεια της κύησης, στιγμιότυπα από το μαιευτήριο όταν γεννήθηκε το παιδί της, και άλλες εικόνες με τον γιο της.
Θέλοντας να εξηγήσει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πόσο καθοριστική ήταν η χρονιά για εκείνη, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Μια χρονιά γεμάτη ευλογίες. Πραγματικά η πιο σημαντική χρονιά της ζωής μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα