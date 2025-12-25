Η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Ευρυδίκης Βαλαβάνη με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους
Η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Ευρυδίκης Βαλαβάνη με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους
Οι τρεις τους φωτογραφήθηκαν με ασορτί πιτζάμες και με φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Ξεχωριστά είναι τα φετινά Χριστούγεννα για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τον Γρηγόρη Μόργκαν, αφού είναι τα πρώτα που γιορτάζουν με τον γιο τους. Το ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί τον περασμένο Ιούλιο, δέκα μήνες μετά τον γάμο του στην Κρήτη.
Η αθλητικογράφος θέλησε λοιπόν να ευχηθεί «Καλά Χριστούγεννα» στους διαδικτυακούς της ακόλουθους με μια οικογενειακή φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram. Σε αυτήν, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έχει στην αγκαλιά της τον γιο της και στο πλευρό της τον σύζυγό της, ενώ και οι τρεις τους φορούν ασορτί πιτζάμες.
Στέλνοντας τις ευχές της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της: «Καλά Χριστούγεννα από την οικογένειά μας στη δική σας».
Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Η αθλητικογράφος θέλησε λοιπόν να ευχηθεί «Καλά Χριστούγεννα» στους διαδικτυακούς της ακόλουθους με μια οικογενειακή φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram. Σε αυτήν, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έχει στην αγκαλιά της τον γιο της και στο πλευρό της τον σύζυγό της, ενώ και οι τρεις τους φορούν ασορτί πιτζάμες.
Στέλνοντας τις ευχές της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της: «Καλά Χριστούγεννα από την οικογένειά μας στη δική σας».
Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα