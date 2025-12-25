Η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Ευρυδίκης Βαλαβάνη με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους
Ευρυδίκη Βαλαβάνη Γρηγόρης Μόργκαν γιος Χριστούγεννα

Η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Ευρυδίκης Βαλαβάνη με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους

Οι τρεις τους φωτογραφήθηκαν με ασορτί πιτζάμες και με φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Ευρυδίκης Βαλαβάνη με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους
Ξεχωριστά είναι τα φετινά Χριστούγεννα για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τον Γρηγόρη Μόργκαν, αφού είναι τα πρώτα που γιορτάζουν με τον γιο τους. Το ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί τον περασμένο Ιούλιο, δέκα μήνες μετά τον γάμο του στην Κρήτη.

Η αθλητικογράφος θέλησε λοιπόν να ευχηθεί «Καλά Χριστούγεννα» στους διαδικτυακούς της ακόλουθους με μια οικογενειακή φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram. Σε αυτήν, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έχει στην αγκαλιά της τον γιο της και στο πλευρό της τον σύζυγό της, ενώ και οι τρεις τους φορούν ασορτί πιτζάμες.

Στέλνοντας τις ευχές της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της: «Καλά Χριστούγεννα από την οικογένειά μας στη δική σας».

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη

