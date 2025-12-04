Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Θήλαζα το μωρό μου και έκλαιγα, δυσκολεύτηκα πολύ
Σφίγγεις τα δόντια για να δώσεις το μητρικό γάλα, αλλά δεν πρέπει να πιέζουμε τις γυναίκες, σχολίασε η αθλητικογράφος
Ως μία αρκετά δύσκολη εμπειρία περιέγραψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη τον θηλασμό, παραδεχόμενη ότι υπήρξαν στιγμές που ξεσπούσε σε κλάματα.
Η αθλητικογράφος ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφερόμενη στον θηλασμό, τόνισε ότι πρόκειται για μία διαδικασία που κάθε γυναίκα τη βιώνει ξεχωριστά, ενώ για εκείνη ήταν αρκετά επίπονη.
Όπως εξήγησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δυσκολεύτηκε το πρώτο διάστημα που θήλαζε τον γιο της, προσθέτοντας ότι πλέον βρίσκεται στη διαδικασία του φυσικού αποθηλασμού: «Θήλαζα το μωρό στο στήθος μου και έκλαιγα και δεν ήξερα γιατί έκλαιγα. Είναι τα baby blues που λένε. Είναι τα ενοχικά που σκέφτεσαι. Λες “θα μπορώ να ανταπεξέλθω;”. Βέβαια, αυτά διαρκούν πολύ λίγο. Όταν το βλέπεις να γελάει, λες χαλάλι που δεν κοιμάμαι και ξυπνάω το βράδυ. Εγώ δυσκολεύτηκα πολύ με το θηλασμό. Προσπαθώ να θηλάσω αλλά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Εγώ δυσκολεύτηκα πολύ με το θηλασμό. Προσπαθώ να θηλάσω, αλλά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Δεν είμαι κατά του θηλασμού, ακόμα προσπαθώ να κάνω φυσικό αποθηλασμό. Αυτό που μου είπε ο γυναικολόγος μου και η μαία μου είναι “αν δεν μπορείς, σταμάτησέ το”».
Στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι παρά την παρότρυνση του γιατρού και της μαίας της, εκείνη πιέστηκε να θηλάσει, δίνοντας παράλληλα μία συμβουλή σε άλλες μητέρες να μην υποβάλουν τον εαυτό τους σε αυτή τη διαδικασία, εάν ταλαιπωρούνται: «Εγώ πίεζα τον εαυτό μου. Πονάει ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να τραυματιστεί η θηλή της γυναίκας. Δεν είναι εύκολο. Κάποιες γυναίκες δεν πονάνε και μπράβο τους. Μου είχε γράψει μια γυναίκα “αν πονάς, δεν το κάνεις καλά”. Βλέποντας τώρα φωτογραφίες να θηλάζω τον γιο μου, αναπολώ αυτές τις στιγμές, γιατί τώρα αντλώ περισσότερο γάλα για να μπορώ και να λείπω από το σπίτι. Δεν πρέπει να πιέζουμε τις γυναίκες να θηλάσουν. Δεν έγινε και κάτι. Σφίγγεις τα δόντια για να δώσεις το μητρικό γάλα, αλλά να μην πιέζουμε τις μανούλες γι' αυτό».
