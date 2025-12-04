Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Θήλαζα το μωρό μου και έκλαιγα, δυσκολεύτηκα πολύ

Θήλαζα το μωρό στο στήθος μου και έκλαιγα και δεν ήξερα γιατί έκλαιγα. Είναι τα baby blues που λένε. Είναι τα ενοχικά που σκέφτεσαι. Λες “θα μπορώ να ανταπεξέλθω;”. Βέβαια, αυτά διαρκούν πολύ λίγο. Όταν το βλέπεις να γελάει, λες χαλάλι που δεν κοιμάμαι και ξυπνάω το βράδυ. Εγώ δυσκολεύτηκα πολύ με το θηλασμό. Προσπαθώ να θηλάσω αλλά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.





Στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι παρά την παρότρυνση του γιατρού και της μαίας της, εκείνη πιέστηκε να θηλάσει, δίνοντας παράλληλα μία συμβουλή σε άλλες μητέρες να μην υποβάλουν τον εαυτό τους σε αυτή τη διαδικασία, εάν ταλαιπωρούνται: «Εγώ πίεζα τον εαυτό μου. Πονάει ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να τραυματιστεί η θηλή της γυναίκας. Δεν είναι εύκολο. Κάποιες γυναίκες δεν πονάνε και μπράβο τους. Μου είχε γράψει μια γυναίκα “αν πονάς, δεν το κάνεις καλά”. Βλέποντας τώρα φωτογραφίες να θηλάζω τον γιο μου, αναπολώ αυτές τις στιγμές, γιατί τώρα αντλώ περισσότερο γάλα για να μπορώ και να λείπω από το σπίτι. Δεν πρέπει να πιέζουμε τις γυναίκες να θηλάσουν. Δεν έγινε και κάτι. Σφίγγεις τα δόντια για να δώσεις το μητρικό γάλα, αλλά να μην πιέζουμε τις μανούλες γι' αυτό ».