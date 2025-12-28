Χάρι Στάιλς: Η κίνηση του τραγουδιστή που πυροδότησε σενάρια επιστροφής του στη μουσική
Ο καλλιτέχνης απέχει από τα μουσικά δρώμενα εδώ και δυόμισι χρόνια μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του «Love On Tour»
Μία κίνηση του Χάρι Στάιλς πυροδότησε σενάρια επιστροφής του στη μουσική, καθώς ο καλλιτέχνης απέχει από τα μουσικά δρώμενα εδώ και δυόμισι χρόνια μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του «Love On Tour».
Μία έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές του, καθώς ο Στάιλς δημοσίευσε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου ένα νέο βίντεο στο επίσημο κανάλι του στο YouTube, αναζωπυρώνοντας τα σενάρια για επικείμενη επιστροφή του. Ο τραγουδιστής, πρώην μέλος των One Direction, δημοσίευσε το βίντεο διάρκειας σχεδόν εννέα λεπτών με τον λιτό τίτλο «Forever, Forever», το οποίο ωστόσο δεν είχε καμία περιγραφή.
Το οπτικό υλικό ξεκινά με πλάνα από θαυμαστές που συγκεντρώνονται σε συναυλία του, μιλώντας για τον ενθουσιασμό τους για όσα θα ακολουθούσαν, πριν εμφανιστεί ο ίδιος να παίζει στο πιάνο μια μπαλάντα που είχε ερμηνεύσει στην τελευταία συναυλία της περιοδείας του στην Ιταλία.
Δείτε το βίντεο
Η συγκεκριμένη εμφάνιση είχε πραγματοποιηθεί στο RCF Arena Campovolo, στο Ρέτζιο Εμίλια, όπου το «Love On Tour» ολοκληρώθηκε το 2023. Το βίντεο κλείνει με τη φράση «ανήκουμε ο ένας στον άλλον», στοιχείο που οδήγησε πολλούς θαυμαστές να ερμηνεύσουν την ανάρτηση ως μήνυμα επιστροφής του στη δισκογραφία, έπειτα από μια περίοδο αποχής κατά την οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε επικεντρωθεί στο τρέξιμο και στην απομάκρυνση από τα «φώτα» της δημοσιότητας.
Στα σχόλια κάτω από το βίντεο, οι αντιδράσεις ήταν πολλές. Ορισμένοι έγραψαν μεταξύ άλλων: «Η Ticketmaster δεν θα χαρεί καθόλου όταν με δει να έρχομαι», «ο Χάρι θυμήθηκε ότι έχει δουλειά» και «το “ανήκουμε ο ένας στον άλλον” είναι η απόδειξη ότι επιστρέφει».
Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, σύμφωνα με την «Daily Mail», ο Χάρι Στάιλς είχε επιστρέψει στο στούντιο για την ηχογράφηση ενός νέου, μυστικού άλμπουμ, το οποίο περιγράφεται ως το πιο «συναισθηματικό» της καριέρας του. Τότε είχε εντοπιστεί να μπαίνει στα Rak Studios στο Σεντ Τζονς Γουντ, κοντά στο Ρίτζεντς Παρκ.
