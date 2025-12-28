Η Χάιντι Κλουμ εθεάθη τόπλες σε νησί της Καραϊβικής στις διακοπές της με τον Τομ Κάουλιτζ
Χάιντι Κλουμ Τομ Κάουλιτζ Καραϊβική Τόπλες

Η Χάιντι Κλουμ εθεάθη τόπλες σε νησί της Καραϊβικής στις διακοπές της με τον Τομ Κάουλιτζ

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε παραλία του St Barths

Η Χάιντι Κλουμ εθεάθη τόπλες σε νησί της Καραϊβικής στις διακοπές της με τον Τομ Κάουλιτζ
Ιωάννα Μαρίνου
Τόπλες εθεάθη η Χάιντι Κλουμ σε νησί της Καραϊβικής, όσο έκανε διακοπές με τον σύζυγό της, Τομ Κάουλιτζ.

Το πρώην μοντέλο και ο σύζυγός της ταξίδεψαν στην Καραϊβική για τις γιορτές των Χριστουγέννων, επιλέγοντας τον Άγιο Βαρθολομαίο για το μπάνιο τους. Το ζευγάρι πέρασε αρκετές ώρες στην παραλία, χαλαρώνοντας εντός και εκτός νερού, κρατώντας μπίρες, ενώ κινούταν διακριτικά ανάμεσα στους λουόμενους.

Η Κλουμ  απαθανατίστηκε φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της σε καφέ απόχρωση, ενώ ο Κάουλιτζ επέλεξε ανοιχτόχρωμο μαγιό και καπέλο. Μαζί τους βρέθηκαν φίλοι, μεταξύ των οποίων και ο φωτογράφος Αντουάν Βεργκλάς.

Δείτε φωτογραφίες

Η σχέση της Κλουμ με τον κιθαρίστα των Tokio Hotel έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2018, όταν  εμφανίστηκαν μαζί σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς ανακοινώθηκε ο αρραβώνας τους και τον Αύγουστο του 2019 ακολούθησε ο γάμος τους, με εορταστική τελετή στο Κάπρι της Ιταλίας. Η Χάιντι Κλουμ έχει αποκτήσει την κόρη της, Λένι, με τον Φλάβιο Μπριατόρε, ενώ έχει τρεις γιους από τον γάμο της με τον Seal, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2005 έως το 2014.

Φωτογραφία άρθου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
