Χάιντι Κλουμ: Τα φιλιά της με τον Τομ Κάουλιτζ μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο
Το μοντέλο ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα» αναρτώντας μια οικογενειακή φωτογραφία στο Instagram

Φιλιά μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο αντάλλαξαν η Χάιντι Κλουμ και ο Τομ Κάλουτιζ, με την πρώτη να δημοσιεύει ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο κλιπ που αναρτήθηκε την παραμονή Χριστουγέννων το διάσημο μοντέλο και ο σύζυγός της φιλιούνται, ενώ φορούν ασορτί καρό πιτζάμες και χριστουγεννιάτικους σκούφους. 

Η Κλουμ έκανε νωρίτερα μια ακόμα ανάρτηση για να ευχηθεί «Καλά Χριστούγεννα» στους θαυμαστές της. Συγκεκριμένα, ανέβασε μια φωτογραφία με την ίδια, τα παιδιά της, τον σύζυγό της και τον αδερφό του να απαθανατίζονται με φόντο του χριστουγεννιάτικο δέντρο. «Καλά Χριστούγεννα. Στέλνω την αγάπη μου», έγραψε στέλνοντας τις ευχές της.

Δείτε τις αναρτήσεις της Χάιντι Κλουμ



