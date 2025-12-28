Αντώνης Φραγκάκης για την ενασχόλησή του με τη yoga: Έψαχνα να δω τι με ενδιαφέρει να κάνω, ήταν σαν μια μάχη με τον εαυτό μου
Η στροφή προς τη yoga μπορεί να φαίνεται σαν αυτοφροντίδα, αλλά δεν ήταν, είπε ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο
Στην ενασχόλησή του με τη yoga αναφέρθηκε ο Αντώνης Φραγκάκης, εξηγώντας πως η πρώτη επαφή ήρθε έπειτα από εσωτερική αναζήτηση, την οποία περιέγραψε ως μία μάχη με τον εαυτό του.
Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο ήταν καλεσμένος το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στην εκπομπή «Ζω Καλά» και μίλησε για την προσωπική του διαδρομή προς τη yoga και το mindfulness, εξηγώντας ότι η ενασχόλησή του με αυτές τις πρακτικές δεν ξεκίνησε ως μια ήρεμη διαδικασία αυτοφροντίδας, αλλά ως αποτέλεσμα προσωπικής αναζήτησης και έντονης αγωνίας.
Όσο για τα κίνητρα που τον οδήγησαν στη yoga και τον τρόπο με τον οποίο βίωσε αυτή τη μετάβαση, ο Αντώνης Φραγκάκης δήλωσε: «Η στροφή προς τη yoga μπορεί να φαίνεται σαν αυτοφροντίδα αλλά δεν ήταν, ήταν περισσότερο αγωνία. Ψάχνοντας να δω τι με ενδιαφέρει να κάνω, τι μπορώ να κάνω, τι θα μου άρεσε να κάνω, το αντιμετώπισα πιο πολύ σαν πόλεμο παρά σαν φροντίδα. Σαν μια μάχη με τον εαυτό μου. Προσπαθώντας να καταλάβω τι είμαι, πώς λειτουργώ, τι με εμποδίζει, τι με βοηθάει. Ψάχνεις μέσα σε σένα, σε ό,τι σε αποτελεί. Το σώμα, τα όργανα, το μυαλό, η ψυχή, οι σκέψεις, τα προβλήματα, τα πάθη. Κάθε μέρα λοιπόν ψάχνεις να αντιμετωπίσεις αυτά. Αν αυτό είναι αυτοφροντίδα».
Στη συνέχεια, αναφερόμενος σε μια περίοδο έντονης προσωπικής ωρίμανσης και στην ανάγκη να στηρίξει τον εαυτό του πριν μπορέσει να φροντίσει άλλους, είπε: «Για μεγάλο διάστημα ένιωθα ότι έχω να μεγαλώσω ένα παιδί, εμένα. Δεν χωρούσε δεύτερο, γιατί αυτό το παιδί έπιανε πολύ χώρο. Για να μπορέσεις να βοηθήσεις κάποιον άλλον, να φροντίσεις κάποιον άλλον, πρέπει να μπορείς εσύ να σταθείς καταρχήν στα πόδια σου».
