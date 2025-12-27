Η Έλενα Κρίστενσεν έκλεισε τα 57 και βούτηξε σε παγωμένα νερά
Το διάσημο μοντέλο γιόρτασε τα γενέθλιά της και δημοσίευσε φωτογραφίες με μαγιό
Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Έλενα Κρίστενσεν κοινοποιώντας φωτογραφίες από τη βουτιά που έκανε σε παγωμένα νερά.
Το διάσημο μοντέλο έκλεισε τα 57. Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου αποφάσισε να περάσει τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων με έναν διαφορετικό τρόπο, κολυμπώντας σε παγωμένα νερά. Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανάρτησε εικόνες της με το ολόσωμο μαγιό που φόρεσε, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα πόζαρε χαμογελαστή στον φακό.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, σημείωσε: «Είναι τα γενέθλιά μου, είναι Χριστούγεννα και το νερό είναι παγωμένο».
Δείτε την ανάρτησή της
