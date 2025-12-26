Γιώργος Καπουτζίδης: Το «ευχαριστώ» για το reunion του Παρά Πέντε
GALA
Γιώργος Καπουτζίδης Παρά Πέντε

Γιώργος Καπουτζίδης: Το «ευχαριστώ» για το reunion του Παρά Πέντε

Το επετειακό επεισόδιο της σειράς προβλήθηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Γιώργος Καπουτζίδης: Το «ευχαριστώ» για το reunion του Παρά Πέντε
Στέλλα Μούτσιου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Δημόσια ευχαρίστησε τον κόσμο ο Γιώργος Καπουτζίδης για το reunion του Παρά Πέντε και την αγάπη που έδειξε σε αυτό, μέσα από μία ανάρτηση στα social media του.

Την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία με όλους τους συντελεστές του σίριαλ και έστειλε επίσης τις ευχές του για τα Χριστούγεννα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά! Σας ευχαριστούμε όλους!».

Δείτε την ανάρτηση



Το επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια της σειράς προβλήθηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου το βράδυ, όπου οι πρωταγωνιστές αναβίωσαν παλιές σκηνές και εξιστόρησαν γεγονότα που συνέβησαν στα παρασκήνια, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, και έσπασε τα κοντέρ σε τηλεθέαση, αγγίζοντας το 52% σε τέταρτο.
Στέλλα Μούτσιου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης