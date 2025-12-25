Σμαράγδα Καρύδη για το reunion του «Παρά Πέντε»: Η αγάπη σας θα μας ζεσταίνει την καρδιά για άλλα 20 χρόνια
Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ, έγραψε η ηθοποιός σε ανάρτηση στα social media
Την ευγνωμοσύνη της στον κόσμο εξέφρασε η Σμαράγδα Καρύδη με αφορμή το reunion του «Παρά Πέντε».
Μετά την προβολή του επετειακού επεισοδίου για τα είκοσι χρόνια της σειράς, η ηθοποιός και μία εκ των βασικών πρωταγωνιστών μοιράστηκε πως η αγάπη που έδειξαν οι τηλεθεατές στους συντελεστές θα τους συνοδεύει για άλλες δύο δεκαετίες.
Όπως έγραψε στη δημοσίευση που έκανε: «Η αγάπη με την οποία μας περιβάλλατε εχθές είναι τόση που θα μας ζεσταίνει την καρδιά για άλλα 20 χρόνια. Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο».
Δείτε την ανάρτηση της Σμαράγδας Καρύδη
View this post on Instagram
