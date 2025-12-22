Η Αμάντα Σέιφριντ θα ήθελε να επιστρέψει ως μητέρα σε μια νέα συνέχεια του Mamma Mia
Θα ήθελα πολύ να βουτήξω στο μεγάλωμα παιδιών σε ένα ελληνικό νησί, δήλωσε η ηθοποιός για το ενδεχόμενο ενός σίκουελ
Ως μητέρα θα ήθελε να επιστρέψει η Αμάντα Σέιφριντ σε μία νέα συνέχεια του «Mamma Mia!». Μιλώντας στο People, στην πρεμιέρα του φιλμ «The Testament of Ann Lee» στο Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε πώς φαντάζεται ότι θα ήταν η ζωή της Σόφι, την ηρωίδα που είε υποδυθεί, αν γυριζόταν ποτέ το «Mamma Mia 3».
«Ω, με παιδιά. Δηλαδή, λατρεύω να είμαι μητέρα», είπε η Σέιφριντ, αναφερόμενη τόσο στον ρόλο της όσο και στον ίδιο της τον εαυτό. «Λατρεύω να υποδύομαι μια μητέρα και θα ήθελα πολύ να βουτήξω στις απορίες της μητρότητας και στο μεγάλωμα παιδιών σε ένα ελληνικό νησί — όπως ακριβώς έκανε η Ντόνα με τη Σόφι», συμπλήρωσε η 40χρονη ηθοποιός.
Η Σέιφριντ συνέχισε παρουσίαζοντας μια πιθανή πλοκή, σύμφωνα με την οποία η Σόφι είναι πλέον μητέρα. «Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον. Δεν έχω ιδέα προς τα πού θα πάει η ιστορία, αλλά ξέρω ότι θα υπάρχει πολύ τραγούδι και χορός», είπε χαρακτηριστικά.
«Θα συνεχίσω να κάνω καμπάνια για αυτή την ταινία μέχρι να γίνω μπλε από την επιμονή», τόνισε η Αμάντα Σέιφριντ, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο ενός τρίτου φιλμ στο franchise του «Mamma Mia!».
Σύμφωνα με την παραγωγό Τζούντι Κρέιμερ, έχει ήδη ολοκληρωθεί ένα σενάριο για μια τρίτη ταινία «Mamma Mia», η οποία θα λειτουργούσε ως συνέχεια του φιλμ-prequel του 2018, «Mamma Mia! Here We Go Again», με την ταινία να παραμένει σε στάδιο ανάπτυξης. «Λοιπόν, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε με την ταινία και θα συμβεί», είχε δηλώσει η Κρέιμερ στο Deadline τον περασμένο Μάιο, συζητώντας την ιδέα να ενταχθεί στο καστ η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ, πιθανότατα δίπλα στη Σέιφριντ και τη Μέριλ Στριπ.
Amanda Seyfried Reveals What Her ‘Mamma Mia!’ Character Should Be Doing If ‘Mamma Mia 3’ Gets Made (Exclusive) https://t.co/9l4SRaIvq3— People (@people) December 22, 2025
