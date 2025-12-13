Η Αμάντα Σέιφριντ είναι θετική σε μια ακόμη ταινία Mamma Mia: Θα ήταν ανόητο αν δεν γινόταν, δήλωσε
Η Μέριλ Στριπ είναι επίσης διαθέσιμη, είπε
Θετική σε μία ακόμα ταινία «Mamma Mia» είναι η Αμάντα Σέιφριντ. Σύμφωνα με την ηθοποιό μάλιστα που είχε πρωταγωνιστήσει στις δύο ταινίες στο πλευρό της Μέριλ Στριπ θα ήταν ανόητο να μην υπάρξει τρίτο φιλμ.
«Μιλούσα με τη Ρίτα Γουίλσον χθες το βράδυ. Κάποιος είχε πει νωρίτερα εκείνο το βράδυ: ''Μόλις μίλησα με τη Ρίτα Γουίλσον. Μου είπε ότι το “Mamma Mia 3” δεν έχει βγει από το τραπέζι''. Και εγώ είπα: ''Δεν μπορεί να μείνει άλλο στο συρτάρι''. Συμφώνησε μαζί μου», είπε αρχικά σε συνέντευξή της στο Variety.
Στη συνέχεια, τόνισε ότι τόσο εκείνη όσο και η Μέριλ Στριπ είναι διατεθειμένες να συμμετάσχουν σε μία ακόμα ταινία του franchise. «Θα ήταν τόσο ανόητο αν δεν γινόταν. Δηλαδή, συνεχίζουν να γυρίζουν το “Fast and the Furious”. Έχουμε ήδη κάνει το “Mamma Mia 2”. Η Μέριλ είναι διαθέσιμη. Πάμε να το κάνουμε. Απλώς βάλτε με σε ένα νησί με την Κριστίν Μπαράνσκι. Απλώς γυρίστε με εκεί. Είναι μία από τις θεές της εποχής μας», πρόσθεσε.
Για εκείνη η παρουσία της στις ταινίες «Mamma Mia» και «Mamma Mia: Here We Go Again», ήταν «μια μεγάλη πρόκληση». «Είμαι πραγματικά περήφανη γι’ αυτό. Πάρα, πάρα πολύ περήφανη», συμπλήρωσε.
Amanda Seyfried says it would be “so silly” if "Mamma Mia 3" didn’t happen: "I mean, they keep making “Fast and the Furious.”— Variety (@Variety) December 12, 2025
"We’ve already done 'Mamma Mia' two. Meryl is available. Let’s do it. Just get me on an island with Christine Baranski. Just get me back there. She’s one… pic.twitter.com/ANFuNWQi8G
