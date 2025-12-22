Μαριλού Κατσαφάδου: Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει κάνει καλό και στην τηλεόραση και στην κοινωνία μας
Η ηθοποιός αποθέωσε τον σεναριογράφο

Τον Γιώργο Καπουτζίδη αποθέωσε η Μαριλού Κατσαφάδου στην τελευταία της συνέντευξη, επισημαίνοντας πως έχει κάνει πολύ καλό όχι μόνο στην τηλεόραση, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή Breakfast at Star τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και με αφορμή τη σειρά «Σέρρες» στην οποία η ίδια πρωταγωνιστούσε και εκείνος έγραψε το σενάριο, δήλωσε πως της έχει προσφέρει μόνο όμορφα πράγματα στη ζωή της.

Η Μαριλού Κατσαφάδου, αναλυτικότερα, είπε για τον Γιώργο Καπουτζίδη: «Στην αρχή δεν ήξερα πώς μπορούμε να ξανακάνουμε τις Σέρρες. Είμαι περήφανη γιατί είναι μία πολύ σημαντική δουλειά και είναι μία κατηγορία από μόνη της. Για εμένα ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι μοναδικός, γιατί μου έχει φέρει πολλά καλά στη ζωή μου. Ο Γιώργος έχει κάνει καλό και στην τηλεόραση και στην κοινωνία μας».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στα πιο δύσκολα Χριστούγεννα που έχει περάσει ποτέ της: «Τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα ήταν τα πρώτα που δεν είχα τη μαμά μου πια, γιατί ήταν και η γιορτή της. Το κουβαλάω ακόμα αυτό, αλλά το διαχειρίζομαι και με το παιδί και με τον πατέρα μου. Το παιδί είναι μεγάλη υπόθεση, παίρνεις ζωή και βρίσκεις ενέργεια», δήλωσε.
