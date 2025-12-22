Μαριλού Κατσαφάδου: Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει κάνει καλό και στην τηλεόραση και στην κοινωνία μας
Μαριλού Κατσαφάδου: Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει κάνει καλό και στην τηλεόραση και στην κοινωνία μας
Η ηθοποιός αποθέωσε τον σεναριογράφο
Τον Γιώργο Καπουτζίδη αποθέωσε η Μαριλού Κατσαφάδου στην τελευταία της συνέντευξη, επισημαίνοντας πως έχει κάνει πολύ καλό όχι μόνο στην τηλεόραση, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.
Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή Breakfast at Star τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και με αφορμή τη σειρά «Σέρρες» στην οποία η ίδια πρωταγωνιστούσε και εκείνος έγραψε το σενάριο, δήλωσε πως της έχει προσφέρει μόνο όμορφα πράγματα στη ζωή της.
Η Μαριλού Κατσαφάδου, αναλυτικότερα, είπε για τον Γιώργο Καπουτζίδη: «Στην αρχή δεν ήξερα πώς μπορούμε να ξανακάνουμε τις Σέρρες. Είμαι περήφανη γιατί είναι μία πολύ σημαντική δουλειά και είναι μία κατηγορία από μόνη της. Για εμένα ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι μοναδικός, γιατί μου έχει φέρει πολλά καλά στη ζωή μου. Ο Γιώργος έχει κάνει καλό και στην τηλεόραση και στην κοινωνία μας».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df4kv5bqo4zd)
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στα πιο δύσκολα Χριστούγεννα που έχει περάσει ποτέ της: «Τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα ήταν τα πρώτα που δεν είχα τη μαμά μου πια, γιατί ήταν και η γιορτή της. Το κουβαλάω ακόμα αυτό, αλλά το διαχειρίζομαι και με το παιδί και με τον πατέρα μου. Το παιδί είναι μεγάλη υπόθεση, παίρνεις ζωή και βρίσκεις ενέργεια», δήλωσε.
Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή Breakfast at Star τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και με αφορμή τη σειρά «Σέρρες» στην οποία η ίδια πρωταγωνιστούσε και εκείνος έγραψε το σενάριο, δήλωσε πως της έχει προσφέρει μόνο όμορφα πράγματα στη ζωή της.
Η Μαριλού Κατσαφάδου, αναλυτικότερα, είπε για τον Γιώργο Καπουτζίδη: «Στην αρχή δεν ήξερα πώς μπορούμε να ξανακάνουμε τις Σέρρες. Είμαι περήφανη γιατί είναι μία πολύ σημαντική δουλειά και είναι μία κατηγορία από μόνη της. Για εμένα ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι μοναδικός, γιατί μου έχει φέρει πολλά καλά στη ζωή μου. Ο Γιώργος έχει κάνει καλό και στην τηλεόραση και στην κοινωνία μας».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στα πιο δύσκολα Χριστούγεννα που έχει περάσει ποτέ της: «Τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα ήταν τα πρώτα που δεν είχα τη μαμά μου πια, γιατί ήταν και η γιορτή της. Το κουβαλάω ακόμα αυτό, αλλά το διαχειρίζομαι και με το παιδί και με τον πατέρα μου. Το παιδί είναι μεγάλη υπόθεση, παίρνεις ζωή και βρίσκεις ενέργεια», δήλωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα