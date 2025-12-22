Κωνσταντίνος Αργυρός: Αν τα φέρει ο Θεός θα μεγαλώσω την οικογένειά μου, αυτός αποφασίζει
Γι' αυτούς τα κάνω όλα, δήλωσε ο τραγουδιστής αναφερόμενος στην οικογένειά του
Στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένειά του απάντησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, δείχνοντας θετικός σε αυτό το σενάριο.
Ο τραγουδιστής έχει αποκτήσει έναν γιο με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, τονίζοντας μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ότι η οικογένειά του είναι ό,τι σημαντικότερο έχει, ενώ πρόσθεσε ότι αποτελεί κίνητρο για κάθε προσπάθειά του.
Όσο για το εάν σκέφτεται με τη σύζυγό του να αποκτήσουν ένα δεύτερο παιδί, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε: «Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά και η ουσία. Η οικογένειά σου και το παιδί σου. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Γι' αυτούς τα κάνω όλα. Αν τα φέρει ο Θεός θα μεγαλώσω την οικογένειά μου. Αυτός αποφασίζει».
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο καλλιτέχνης ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική: «Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Έχω διαβάσει τα δημοσιεύματα. Δεν μπορώ να βγαίνω κάθε φορά και να λέω "όχι". Έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις από διάφορους, αλλά το θέμα είναι αν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βοηθάω με τον δικό μου τρόπο, αν κάποιος ζητήσει τη βοήθειά μου και μπορώ να φανώ χρήσιμος θα το κάνω».
