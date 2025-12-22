Κωνσταντίνος Αργυρός: Αν τα φέρει ο Θεός θα μεγαλώσω την οικογένειά μου, αυτός αποφασίζει

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο καλλιτέχνης ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική: «Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Έχω διαβάσει τα δημοσιεύματα. Δεν μπορώ να βγαίνω κάθε φορά και να λέω "όχι". Έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις από διάφορους, αλλά το θέμα είναι αν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βοηθάω με τον δικό μου τρόπο, αν κάποιος ζητήσει τη βοήθειά μου και μπορώ να φανώ χρήσιμος θα το κάνω».